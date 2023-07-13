حنان مطاوع تطمئن الجمهور في أول ظهور بعد استئصال الغدة الدرقية

حرصت الفنانة حنان مطاوع على طمأنة جمهورها بعد تداول الكثير من الأخبار أمس عن خضوعها لجراحة عاجلة لإزالة الغدة الدرقية.



وظهرت حنان مطاوع فى فيديو لها عبر صحفتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام أكدت فيه تحسن حالتها الصحية وأنها أجرت الجراحة منذ شهر واستأنفت نشاطها الفني بتصوير أحدث أعمالها هابي هالوين.



وتقدمت حنان مطاوع خلال الفيديو بالشكر لكل جمهورها الذى حرص على الإطمئنان على صحتها بعد أزمتها الصحية الأخيرة مؤكدة أنها اضطرت لإستئصال الغدة بعد نصيحة جميع الدكاترة المعالجة لها بضرورة إزالتها.





حنان مطاوع ومسلسل سره الباتع

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها البالغة لتقديم شخصية “ صافية ” في مسلسل سره الباتع قالئة : “ حبيت الشخصية من غير ماشاوف سكربت من طريقة سرد وقصص المخرج خالد يوسف للشخصية ”.

وأضافت أنها عندما استمعت لـ القصة و الدور من مخرج العمل خالد يوسف، وافقت عليه، من البداية، معلقة :" مضيت قبل ما أقرأ وحبيت قصته الي سردها لان المخرج هو من يمسك زمام الحكاية و القصة لاننا بنخرج من خلال عينيه وروايته وحبيت قصته وللنضال والعالم القديم وأنا مفتونة بنوستالجيا المقاومة المصرية القديمة " .

وأضافت خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ة : " كنت محتاجه لتقديم عمل وطني وبه عناصر جذب كثيرة "ولو كنت رفضت الدور ده أو ماقمتش بيه كان هيفوتني كتير ".