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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من حسن المستكاوي علي خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

صدى البلد

علق الناقد حسن المستكاوي على أحداث الشوط الأول  من مباراه الاهلي و الزمالك خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

و كتب حسن المستكاوي : تفوق كامل للأهلي في الشوط الاول علي الزمالك ..تفوق تكتيكي وقيادة فنية محسوبة من كولر . واستغلال مثالي لسرعات الشحات وتاو وكهربا ومعلول واستغلال لخلل فني واضح في الزمالك ( خط وسطه وخط دفاعه ) ..ولاشك أن الهدف المبكر للشحات صنع حالة فوضي وعشوائية في خطوط الزمالك . فلا الدفاع يدافع ولا الوسط يبني هجمات ولا الهجوم يهاجم .. الاهلي كله نجم من الشناوى الذي يبني الهجمة الي افشة المتألق الذي يدافع ويمرر ويصنع اللعب وكان يستحق هدفا اولا عارضة صبحي

سجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدف تقليص الفارق أمام الأهلي ، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

دفع أليو ديانج لاعب الأهلي، لاعب الزمالك زيزو داخل منطقة الجزاء وطالب لاعبي الأبيض احتساب ركلة جزاء.

 

 

عاد محمود البنا حكم المباراة لتقنية الفار وبالفعل احتسب ركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

 

 

وتصدى أحمد سيد زيزو لركلة الجزاء وأسكتها الشباك في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

 

تفاصيل المباراة..

 

تمكن حسين الشحات لاعب الأهلي مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قويد سكنت شباك محمد صبحي.

 

وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كرة لولبية كادت أن تسكن الشباك ولكن كان للقائم الأيسر رد فعل آخر ومنعها من الدخول.

 

كرة بينية من محمود كهربا في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد مثلث رائع من التمريرات بينه وبين معلول وكهربا وأفشة وسددها أفشة ولكن يتصدى لها صبحي.

 

ومن بعدها تراجع كهربا عن خط الهجوم وأصبح في مركز صانع الألعاب ومرر كرة رائعة للشحات ولكن تمكن عبد الغني لاعب الزمالك من ابعادها.

 

 

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