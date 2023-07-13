حر شديد .. ظاهرة "إل نينيو" الجوية مستمرة في الشتاء

قالت كبيرة العلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي “NOAA”، سارة كابنيك، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تتوقع فرصة بنسبة 90 ٪ لاستمرار ظاهرة إل نينيو الجوية في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي هذا العام.

وقالت كابنيك، في إشارة إلي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "تعطي توقعات يوليو 2023 فرصة بنسبة 90٪ لاستمرار ظاهرة إل نينيو في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي”.

وأشارت إلى أن فرصة استمرار ظاهرة “إل نينيو” بكامل قوتها القوية هي "حوالي 50٪"، وهناك احتمال بنسبة 20 ٪ أن تصل هذه الظاهرة إلى المستويات التاريخية العالية في 1997-1999 و 2015-2016.

وأوضحت كابنيك أن”ظاهرة إل نينيو التاريخية تعرف بأنها خمس فترات متتالية مدتها ثلاثة أشهر مع درجات حرارة المحيط على الأقل 0.5 درجة مئوية فوق المتوسط في وسط وشرق المحيط الهادئ".

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي الخاص للأمن الغذائي العالمي، كاري فاولر، أن ظاهرة إل نينيو تؤدي عادة إلى تخفيضات عالمية في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن “الآثار على المستوى القطري يمكن أن تستمر لسنوات”.

وقال: "عادة ما ترى انخفاضا عالميا في إنتاج بعض المحاصيل الأساسية الرئيسية، القمح والأرز والذرة "، مضيفا أن التخفيضات قد تصل إلى 4.5٪.

وفي وقت سابق، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من أن ظروف ظاهرة ظاهرة إل نينيو الجوية قد تطورت في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية لأول مرة منذ سبع سنوات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وأنماط الطقس والمناخ المدمرة.