بسبب “إل نينيو”.. منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة انتشار الأمراض الفيروسية

قال المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن المنظمة تستعد لمواجهة زيادة انتشار الأمراض الفيروسية مثل حمى الضنك وزيكا وشيكونجونيا بسبب ظاهرة “إل نينيو” الجوية في عامي 2023 و2024.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أفادت ببدء ظاهرة “إل نينيو” في المحيط الهادئ، ومن المحتمل أن تتسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة في كوكب يزداد احترارًا بالفعل بسبب تغير المناخ.

وأكد علماء أمريكيون أن ظاهرة “إل نينيو” بدأت، وقالوا إنه من المرجح أن تجعل عام 2024 أكثر الأعوام سخونة في العالم.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، يخشي العلماء من أن يساعد ذلك في دفع العالم إلى ما بعد مرحلة ارتفاع الحرارة 1.5 درجة مئوية.

كما سيؤثر على الطقس العالمي، ما قد يؤدي إلى الجفاف في أستراليا، والمزيد من الأمطار في جنوب الولايات المتحدة، وإضعاف الرياح الموسمية في الهند.

ومن المرجح أن يستمر الحدث حتى الربيع المقبل، وبعد ذلك سوف تنحسر آثاره.