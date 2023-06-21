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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة العالمية توضح النصائح والإرشادات العامة للحجاج

الحج
الحج

وضعت منظمة الصحة العالمية قائمة بالتوصيات التي ينبغي على كل حاج اتباعها وهي تتفق مع الاشتراطات الصحية التي حددتها السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية للوافدين إليها في موسم الحج لهذا العام.

القدرة البدنية والأمراض المزمنة والتوعية الصحية

الحجاج 

وتوصي منظمة الصحة العالمية الدول التي يفد منها الحجاج الأخذ بعين الإعتبار وجود حد أدنى من الإستطاعة البدنية للحاج.

وحذرت من الخطورة العالية للإصابة بالأمراض المعدية لدى كبار السن وحالات الإصابة الشديدة بالأمراض المزمنة مثل حالات السرطانات المتقدمة و أمراض القلب أو الجهاز التنفسي أو الكبد أو الكلى أو الشيخوخة

كما توصي منظمة الصحة العالمية القادمين للحج و المصابين بأمراض مزمنة بإصطحاب ما يفيد بحالتهم الصحية والأدوية التي يتناولونها و اصطحاب كمية كافية من هذه الأدوية في اغلفتها الأصلية. 

كما توصي منظمة الصحة العالمية الحجاج بضرورة تحديث تحصينهم ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل الدفتيريا، و الكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة، والجديري المائي، والنكاف.

الأمراض التنفسية المعدية

الأمراض التنفسية

• تنصح منظمة الصحة العالمية الحجاج بالتقيد بالإرشادات الصحية التالية:

• غسل اليدين بالماء والصابون أو المطهر، خاصة بعد السعال والعطس، وبعد استخدام المراحيض، وقبل تحضير وتناول الطعام،

• وبعد لمس الحيوانات

• استخدام المناديل عند السعال أو العطاس والتخلص منها في سلة النفايات

• ارتداء الكمامات عندما تكون في أماكن مزدحمة وتغييرها بكمامات جافة عند تبللها

• تجنب الإحتكاك المباشر بالأشخاص الذين يظهر عليهم الأمراض وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية

• تجنب الإحتكاك المباشر مع الإبل في المزارع أو الأسواق أو الحظائر و تجنب شرب الحليب غير المبستر أو تناول اللحوم النيئة أو المنتجات الحيوانية التي لم يتم طهيها جيدا

الأمراض المنقولة بالماء والغذاء

تنصح منظمة الصحة العالمية الحجاج بالتقيد بالإرشادات الصحية التالية:

تنظيف اليدين

• الحرص على تنظيف اليدين قبل وبعد تناول الطعام وبعد الخروج من دورة المياه

• الحرص على غسل الخضار والفواكه الطازجة جيدا

• حفظ الطعام في درجات حرارة آمنة

• يجب طهي الطعام جيدا

• عدم تناول الأطعمة المطبوخة المكشوفة أو المخزنة خارج الثلاجة

الإجهاد الحراري وضربات الحرارة

تنصح منظمة الصحة العالمية الحجاج بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب كميات كافية من الماء خاصة الأفراد الأكبر سنا كما تنصح بضرورة مراجعة الطبيب المعالج قبل الحج، للحجاج الذين يتناولون أدوية تؤدي إلى تفاقم الجفاف مثل مدرات البول. 

حمى الضنك وفيروس زيكا

وتنصح منظمة الصحة العالمية الحجاج باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتجنب لدغات البعوض، بما في ذلك ارتداء ملابس واقية (يفضل اللون الفاتح) وتغطية أكبر قدر ممكن من الجسم، و استخدام الحواجز المادية مثل النوافذ والأبواب المغلقة واستخدام طارد الحشرات وفق الإرشادات الملصقة على المنتج (على الجلد أو على الملابس).

الصحة السعودية الأمراض المزمنة التوعية الصحية الحيوانات

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