أوسوريو يكشف عن طلباته للصفقات الجديدة

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المالك أنه يعتذر لجماهير الأبيض عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراة القمة أمام الأهلي، ويتحمل المسؤولية كاملة.



وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" أخطأت في تشكيل المباراة وواجهنا منافس يجيد التحولات من الدفاع للهجوم بشكل رائع".

وأضاف أوسوريو قائلا:" أسوأ سيناريو هو استقبال هدف مبكر وهذا ماحدث في لقاء اليوم، والأهلي نجح في استغلال ذلك ولعب بشكل مباشر على المرمى، والمنافس ليس من الفرق التي تقوم بعمل تمريرات كثيرة على المرمى وتلعب على المرمى مباشرة واستغلوا أخطاء الزمالك".



وقال المدير الفني :" الأهلي نجح في الفوز اليوم واستغل السرعات الموجودة في صفوف الفريق، والزمالك لعب بطريقته المعهودة والمنافس نجح في استغلال الفرص وتحويلها لأهداف.



وأضاف أوسوريو قائلا:" اعتذرت بعد مباراة المقاولون العرب عن تصرف إبراهيما نداي بعدما استعرض بالكرة، واليوم هناك لاعب من الأهلي استعرض في المباراة وكان هناك استفزازات من لاعبي الفريق المنافس ".



وتابع قائلا :" في الرياضة مطلوب منك الفوز أمام المنافس وليس مطلوب منك استفزازه، لأن هذه المواقف تتسبب في المشاكل بين اللاعيبن".



وأضاف أوسوريو :" علينا العمل والتحسن وتصحيح الأخطاء ونسيان مباراة اليوم وغلق صفحتها، ولا ننسى أن هناك عدد كبير من اللاعبين الدوليين في الفريقين، والمواقف الاستفزازية التي حدثت اليوم لا يقدر أي لاعب أن يفعلها مع المنتخب".

وفيما يخص البدء بشيكابالا أساسيا قال:" كنت أرى أن شيكابالا وزيزو وفتوح سيصنعان الفارق ولكني أخطأت و في نفس الوقت لن أصلب نفسي أو أقتل نفسي بعد الخسارة، فهي صفحة وانتهت ولن نبكي عليها".



وعن مستقبله مع الزمالك قال أوسوريو:" مستمر مع الفريق بشكل طبيعي، وأمامنا مباريات قوية في البطولة العربية أبرزها أمام النصر ، وخسارة اليوم ستكون سبب في صحوة عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة المقبلة"



وأضاف :" أريد التعاقد مع مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى لأننا نمتلك ٦ مدافعين يلعبون بالقدم اليمنى وهذه الأولوية بالنسبة لنا الآن والجميع يعلم الظروف المالية للنادي ولكني الآن هنا للحديث عن المباراة".

وتابع قائلا :" أعلم ظروف النادي جيداً وحتى إذا كنت أريد التعاقد مع ٥ أو ٦ صفقات فالأولوية هي التعاقد مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى ومهاجم صريح بجانب حارس مرمى في حال رحيل محمد عواد.