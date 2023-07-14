تعرف على مطالب أوسوريو عقب الهزيمة من الأهلي

حدد المدرب البرتغالي أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، مطالب الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد الهزيمة من الاهلي برباعية في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك " أريد التعاقد مع 5 أو 6 صفقات ولكن اقدر ظروف الزمالك الحالية وطالبت بتواجد مدافع أيسر ومهاجم صريح وحارس مرمى في حال رحيل عواد ".

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما امس الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.