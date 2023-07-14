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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تريلر فيلم شاروخان الجديد Jawan يحقق 61 مليون مشاهدة .. تعرف على موعد طرحه

شاروخان في فيلمه
شاروخان في فيلمه الجديد

حقق الفيديو الدعائي لفيلم شاروخان الجديد Jawan، مشاهدات بلغت 61 مليون مرة خلال 3 أيام من طرحه على موقع يوتيوب، وحوالي 100 مليون مشاهدة عبر مختلف المنصات، قبل عرضه في السينمات يوم 7 سبتمبر المقبل. 

 

فيلم شاروخان الجديد Jawan يشارك في بطولته عدد من نجوم بوليوود أبرزهم نايانثارا، سانيا مالهوترا، فيجاي، سونيل جروفر، وهو من إخراج أتلى كومار. 

وتدور أحداث فيلم شاروخان الجديد حول بطل يحاول تصحيح أوضاع المجتمع على طريقة فانديتا، ويواجه شخص خارج عن القانون تسبب في معاناة الكثيرين. 

جاء ذلك بعدما بدأ عرض الفيلم الهندي pathaan للنجم شاروخان على إحدى المنصات العالمية، بعد نجاحه في شباك التذاكر خلال حوالي شهرين وتحقيقه أرقام إيرادات عالية، في مارس الماضي.

فيلم pathaan حقق في شباك التذاكر العالمي حوالي 112 مليون دولار، بعد طرحه في السينمات نهاية يناير الماضي. 

وأفادت تقارير هندية، بأنه مع انطلاق عرض فيلم pathaan عبر الإنترنت، قد يضاف إلى نسخته بعض المشاهد المحذوفة من العرض السينمائي.

أصبح فيلم pathaan واحدا من أكثر الأفلام الهندية تحقيقا للإيرادات في السينمات، وبلغت إيراداته في السوق المحلي حوالي 18 مليون دولار.

يشارك شاروخان في بطولة فيلم Pathaan في كل من ديبيكا بادكون وجون إبراهام، وتدور أحداثه حول حب الوطن والتضحية من أجله.

 

شاروخان Jawan فيلم Jawan بوليوود Pathaan ديبيكا بادكون

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