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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان المقريفي بمدينة نصر يطالبون بإنارة أعمدة الشارع

صدى البلد

استغاث سكان شارع المقريفي - حى مدينة نصر بمحافظة القاهرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين؛ لعدم وجود إنارة في بعض الأعمدة المتتالية، ما يعرض حياتهم للخطر.

 

ويقول المواطن حاتم شاكر في شكواه: "نعاني أشد المعاناة من عدم تواجد كشافات إنارة في شارع تقاطع المقريفي مع عبد اللطيف حمزه خلف كنتاكي وكوستا من شارع حسن المأمون بمدينة نصر ، وعند دخول الليل تتحول المنطقة إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه، ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن".

 

وأضاف أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل، بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق، أو وقوع الحوادث، لافتا إلى أن مطالبهم ليست كبيرة أو بمعجزة، حتى لا يستجيب أحد لهم.

 

وأوضح أنه “سبق وأن تقدمنا بالكثير من المطالب، والتوجه إلى رئيس الحى للشكوى من عدم وجود كشافات بأعمدة الإنارة ولكن دون جدوى"، مطالبين محافظ القاهرة بالتدخل والعمل على تركيب كشافات بأعمدة الإنارة لإضاءة المنطقة”.

 

وناشد المسئولين في محافظة القاهرة وشركة الكهرباء التدخل لسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب كشافات فى أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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