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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

يوسف متغيب عن منزله بالكيلو 4.5 في ظروف غامضة

صدى البلد

تغيب الطفل يوسف عبد الله حسانين ، عن منزله في الكيلو ٤ ونص التابعة لمحافظة القاهرة ، ولم تفلح محاولات أسرته في العثور عليه لدى أقاربهم أو أصدقائه أو بمنطقة سكنهم.

وقال والده في رسالة بعث بها  إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي يوسف، البالغ من العمر ١٢ عاما ، تغيب عن المنزلة بمحافظة القاهرة ، فى ظروف غامضة، منذ يوم ٩ يوليو 2023 ، ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

وأضاف: "بعد العناء والبحث لم أجده، فلجأت إلى أصحاب القلوب الرحيمة، داعيا الله عز وجل أن يقفوا بجانبي حتى يعود ابني الغائب نور عينى وأغلى من حياتى".

وتابع: "بعد غيابك كل حاجة سودا فى حياتى وبدعى ربنا سبحانه وتعالى أن ترجع سالم غانم من أجل أمك وإخوتك وأبوكِ المريض سندك فى الدنيا الغدارة، إحنا بنموت يا ابني كل دقيقة وكل ثانية بتعدى وإنت بعيد عننا ومش عارفين حاجة عنك، أتمنى من الله عز وجل أن تكون بخير، نفسى أشوفك وأحضنك وأضمك إلى صدرى قبل ما أموت لأنك وحشتنى".

واستطرد: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم أو أخوكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكو، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال أسرته التى كاد قلبها ينفطر على غيابه”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الرقم:

01013571020

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أصحاب القلوب الرحيمة تغيب عن المنزل ظروف غامضة لم يتم العثور عليه

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