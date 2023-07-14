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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع الشيخ علي بالنزهة يصرخون من انتشار أكوام القمامة

صدى البلد

أستغاث سكان شارع الشيخ علي عبد الرازق المقابل لمدرسة الفاروق ومدرسة النزهة للغات بمحافظة القاهرة من انتشار أكوام القمامة، وخوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار الفيروسات .

 

وقال  بسام محمد  أحد المواطنين، في استغاثته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعاني من تراكم أكوام القمامة التي تهدد حياتنا، حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

 

وأَضاف: "أصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التي ملأت الشارع ومع انتشار ظاهره النباشين ويتسابقون كل يوم على نبش الزبالة و تقوم بالبحث في الاكياس وما بها من مواد يتم اعاده تدويرها مثل اكياس البلاستيك وزجاجات المياه والكنز وترك المكان بمثل هذة البشاعة والروائح الكريهة الناتجة عنها ، وللعلم ندفع رسوم نظافة باستمرار".

 

وتابع: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار الفيروسات ".

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين بمحافظة القاهرة ، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها.

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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