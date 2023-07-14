سكان شارع الشيخ علي بالنزهة يصرخون من انتشار أكوام القمامة

أستغاث سكان شارع الشيخ علي عبد الرازق المقابل لمدرسة الفاروق ومدرسة النزهة للغات بمحافظة القاهرة من انتشار أكوام القمامة، وخوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار الفيروسات .

وقال بسام محمد أحد المواطنين، في استغاثته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعاني من تراكم أكوام القمامة التي تهدد حياتنا، حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وأَضاف: "أصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التي ملأت الشارع ومع انتشار ظاهره النباشين ويتسابقون كل يوم على نبش الزبالة و تقوم بالبحث في الاكياس وما بها من مواد يتم اعاده تدويرها مثل اكياس البلاستيك وزجاجات المياه والكنز وترك المكان بمثل هذة البشاعة والروائح الكريهة الناتجة عنها ، وللعلم ندفع رسوم نظافة باستمرار".

وتابع: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار الفيروسات ".

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين بمحافظة القاهرة ، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها.

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