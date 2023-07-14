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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبري تكشف سبب عدم إقامتها مع زوجها | فيديو

عبير صبري وزوجها
عبير صبري وزوجها

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على برنامج "تفاعلكم" عبر شاشة قناة العربية، للإجابة عن أسئلة صريحة بشكل سريع حول حياتها الشخصية والفنية. 

 

وأشارت عبير صبري إلى أنها تؤمن بوجود صداقة بين الرجل والمرأة، وعن سبب إقامتها وزوجها في بلدين مختلفتين، قالت:" أنا مصرية وجوزي فلسطيني عنده مكتب محاماة في دبي وشغلي في مصر وبنتقابل في الإجازات". 

 

 

وقالت عبير صبري، إن أهم دور فرق في حياتها الفنية، هو مشاركتها في مسلسل جميلة رمضان الماضي، كما عبرت عن حبها للعديد من أدوارها منها فيلم عصافير النيل، ومسلسلات مثل الطوفان وستات قادرة وغيرها. 

 

وأكدت عبير صبري،  على أنها مقتنعة بالحسد، وتراه حينما يحدث لها مشكلات وأزمات، مشيرة إلى أنها تتعلم من أخطائها بشكل عام ولا تقف عندها أو تصنفها. 

 

وعبرت عبير صبري في تصريحاتها، عن عدم مضايقتها من انتقادات خلعها للحجاب التي مازالت مستمر حتى اليوم، موضحة:" زعلت لما قلعت الحجاب ويمكن ربنا يكتبهولي تاني".

عبير صبري الفنانة عبير صبري الرجل والمرأة برنامج تفاعلكم مسلسل جميلة

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