القبض على عنصر اجرامى بحوزته حشيش ب 3 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 500 طربة لمخدر الحشيش تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة "بلبيس" بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 3,500,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء ، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.