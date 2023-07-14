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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إياتا يطالب بالتحقيق.. المطارات الأوروبية تحقق 7 مليارات دولار أرباحا خلال 2022

المطارات الأوروبية
المطارات الأوروبية

أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، عن وجود شكوك حول طريقة تحقيق المطارات الأوروبية أرباحا بقيمة 6.4 مليار يورو أي ما يعادل 7 مليارات دولار أمريكي خلال العام 2022، والتي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي.

وقال ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، إن تحقيق المطارات الأوروبية هذه القيمة من الأرباح خلال العام 2022 مقابل ما حققته شركات الطيران بقيمة 4.1 مليار دولار أمريكي للعام نفسه، التي تزود هذه المطارات بالخدمات يضعنا أمام تساؤل وتشكك في وجود احتكار.

وأضاف “والش”، قائلا:" لا شك أن المغزى من حديثنا لا يتجاوز كونه تسليطاً للضوء على أرباح حققتها الشركات مقابل جهودها، إلا أن هذه الأرقام تضعنا أمام سؤال مثير للاهتمام يتعلق بفاعلية دور اللوائح التنظيمية الاقتصادية المعنية بالمطارات في حماية المصلحة العامة عندما يتسنى لمورد محتكر (المطارات) تحقيق عائدات أكبر من التي تحققها الشركات التنافسية (شركات الطيران) التي تزودها بالخدمات. 

ولوح “المدير العام للاتحاد الدولي أياتا”، إلى ضرورة التحقيق في هذا الأمر، قائلا:" أعتقد بأنّ الحكومات ملزمة بالتحقق من هذا الجانب على أقل تقدير"، وأضاف قائلا:"يبدو أن الجائحة، رغم ما أسفرت عنه من تغييرات عديدة في قطاع الطيران، لم تنجح في إعادة التوازن لسلسلة القيمة في قطاع الطيران. 

 ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، أن تصل صافي أرباح شركات الطيران خلال العام الجاري 2023 إلى 9.8 مليار دولار أمريكي.

المطارات الأوروبية الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا

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