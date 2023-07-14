عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة الجمعة| هل تسقط عمن كسرت قدمه وحكم سماع الخطبة في المذياع

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

يكثر البحث عن صلاة الجمعة وأحكامها بالتزامن مع دخول موعد صلاة الجمعة الأخيرة من العام الهجري 1444، وهل هناك أعذار تجيز تركها إلى غير ذلك من الأسئلة التي نجيبها في التقرير التالي:

هل تسقط صلاة الجمعة عمن كسرت قدمه؟

 

يقول السائل: أصيب بكسر في رجله إثر حادث، مما جعله لا يستطيع ثنيها؛ لأنها ممدودة كالعصا، فلا يستطيع الصلاة بها إلا إذا مدها أمامه، وهذا مما جعله يشعر بمضايقة المصلين إذا أدى الصلاة في جماعة وخاصة في صلاة الجمعة، وهو الآن يؤدي صلاة الفرائض مع أهله بجماعة في منزله، ويريد الآن التخلف عن صلاة الجمعة لهذا العذر ويصليها ظهرًا مع أهله؛ كبقية الصلوات الأخرى. فهل تعتبر حالته هذه عذرًا يبيح له ترك فريضة الجمعة؟ وهل هذا يعتبر عذرًا من الأعذار التي تسقط عنه فريضة الحج؟

وقالت دار الإفتاء في جوابها السائل: صلاة الجمعة بالمسجد فرض عين على كل مسلم متى توافرت شرائطها، ولا يسقط أداؤها إلا إذا فُقد شرط من شروطها، وبما أن السائل يقرر أنه يؤدي الصلاة فعلًا في المسجد بجماعة وأن الذي جعله يمتنع عن ذلك هو شعوره وشعور بعض المصلين بالضيق من مد رجله لعدم قدرته على ثنيها، وهذا ليس عذرًا يمنعه من صلاة الجمعة مع قدرته على صلاتها فعلًا؛ إذ يستطيع أن يتفادى صورة ذلك بوقوفه خلف الصف في صف مستقل أو في آخر الصف أو بأية صورة أخرى، وأما الذهاب إلى الحج فإن كان قادرًا عليه ويستطيعه دون إرهاق ولا إعنات فعليه أن يؤدي فريضته، وإن كان لا يستطيعه مطلقًا أو يستطيعه بمشقة زائدة وإرهاق له فلا يجب عليه الحج؛ لأن شرط الوجوب الاستطاعة.

الصلاة على النبي 100 مرة.. ردد أعظم قربات آخر جمعة في العام الهجري

أئمة الأوقاف يجتمعون حول «فضائل الاستغفار» في آخر جمعة من السنة الهجرية

حكم سماع خطبة الجمعة في المذياع؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اشترطوا لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة على الأقل، ولا يُعلَم مخالفٌ في ذلك سوى الحسن الذي قال: تجزئ صلاة الإمام خطب أو لم يخطب؛ لأنها عنده صلاة عيد، فلا تشترط لصحتها الخطبة كصلاة عيد الأضحى. وهذا القول لا سند له من عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعمل المسلمين بعده؛ فقد كان الرسول يخطب خطبتي الجمعة ثم يصلي بالناس، ويقول: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى» رواه البخاري؛ ولذلك اشترط الفقهاء أن يتولَّاهما من يتولَّى الصلاة؛ اقتداء بفعل الرسول، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين؛ فهي جزء من صلاة الجمعة أو كالجزء، ومَن أجاز من الفقهاء أن يتولَّى الإمامة غير مَن يخطب اعتبر ذلك من باب الاستخلاف؛ وهو جائز بعذرٍ وبغير عذر حسب اختلاف المذاهب.

وتابعت: ما دام الفقهاء قد اشترطوا لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان يتولاهما الإمام أو غيره عنه بإذنه بطريق الاستخلاف، فإن الخطبة المذاعة في الراديو لا تحقق هذا المعنى، ولذلك يكون إلغاء الخطبة في المساجد اكتفاء بالاستماع إلى الخطبة المذاعة غير جائز شرعًا، وتكون صلاة الجمعة بدون أن تسبقها خطبة من أحد من المصلين غير صحيحة شرعًا.

صلاة الجمعة صلاة الجمعة وأحكامها موعد صلاة الجمعة الجمعة الأخيرة من العام الهجري ترك فريضة الجمعة صلاة الفرائض دار الإفتاء صحة صلاة الجمعة حكم سماع خطبة الجمعة في المذياع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضة بالأرقام

شوبير يعلن موعد الإعلان عن صفقة انضمام أمام عاشور للأهلي ومفاجأة جديدة

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

الصلاة على النبي 100 مرة.. ردد أعظم قربات آخر جمعة في العام الهجري

أئمة الأوقاف يجتمعون حول «فضائل الاستغفار» في آخر جمعة من السنة الهجرية

حقيقة الاستغفار .. هل ينبغي عند المعصية فقط ومتى أحصد ثماره؟

دعاء الجمعة لمن فقدناهم .. أدركه بـ 26 كلمة لا ترد

5 أعمال في الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. يغفلها الكثيرون

دعاء آخر جمعة من العام الهجري ..أدركه بـ 8 كلمات مجربة

كم عدد مرات الأذان لصلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح

النشرة الدينية.. مسجد السلطان حسن يستقبل الجمعة الأخيرة من العام الهجري غدا.. ودعاء أول أيامه

ترشيحاتنا

العثور على 87 جثة بمقبرة جماعية غرب السودان.. كيف علق وزير الخارجية المصري؟

الإسترليني يتخطى 40 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

لو عايز تستثمر.. استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

وزير الصحة ينعي ياسر عبدالقادر رئيس لجنة مبادرة الأورام السرطانية

دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية.. أدركه بـ4 كلمات حتى الغروب

القمة 126.. 11 رسالة قاسية لـ أوسوريو بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة رجوة زوجة الأمير الحسين| لن تصدق

الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء.. فوائدها وأسباب التوصية بتناولها

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

43 درجة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح

فيديو

انفصال نسرين طافش عن زوجها للمرة الثانية في 6 شهور «فيديوجراف»

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ