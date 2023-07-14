عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أئمة الأوقاف يجتمعون حول «فضائل الاستغفار» في آخر جمعة من السنة الهجرية

مسجد السلطان حسن
مسجد السلطان حسن

يؤدي أئمة الأوقاف اليوم الجمعة الموافقة لآخر جمعة من السنة الهجرية، الرابع عشر من يوليو تحت عنوان «فضائل الاستغفار»، حيث يستقبل مسجد السلطان حسن بحي الخليفة شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من ذي الحجة. 

الجمعة الأخيرة من العام الهجري

وتبدأ شعائر الجمعة الأخيرة من العام الهجري بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ حلمي الجمل، يعقبها خطبة الجمعة الموحدة التي يلقيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حضور عدد من القيادات الدينية والسياسية بمحافظة القاهرة. 

قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف 

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى  محافظة الجيزة  ( بشتيل) ، اليوم الجمعة (26ذو الحجة 1444هـ)، الموافق(14/7/2023م)، وتضم (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: “ فضائل الاستغفار ”. 

فضائل الاستغفار.. انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف إلى الجيزة غدا

فضائل الاستغفار .. الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من ذي الحجة

استشعار التقصير

وفي بيانه حقيقة الاستغفار، قال الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، إن الاستغفار الحقيقي هو لون من محاسبة النفس، واستشعار التقصير في حق الله (عز وجل)، وليس شرطًا أن يكون الاستغفار عن ذنب وقع، فقد يكون الاستغفار عن التقصير في شكر النعم وعدم الوفاء بحقها، وقد يكون الاستغفار ناتجًا عن الشعور بالقصور الذي قد يعتري أي إنسان في أداء عبادته بقصوره عن كمال الأداء، لافتا أن الألف والسين والتاء تسمى حروف الطلب، يقال: استغفر فلان أي: طلب المغفرة، واسترحم أي: طلب الرحمة، واستفهم إذا طلب الفهم. 

وبين أن طلب المغفرة قد يكون من ذنب محدد، وقد يكون عن مطلق التقصير، وقد يكون استشعارًا للتقصير في فعل ما يجب فعله أو ترك ما ينبغي تركه، أو يكون استشعارًا للتقصير عن بلوغ مرتبة كمال الفعل والوفاء بحق الخالق سبحانه.

وأوضح أن الاستغفار هو  مسلك الأنبياء والأتقياء والصالحين، فهذا أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم (عليه السلام) يلجأ إلى الله (عز وجل) بالاستغفار، حيث يقول الحق سبحانه على لسانه (عليه السلام): "رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ" (الرعد: 41)، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "واللَّهِ إنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وأَتُوبُ إلَيْهِ في اليَومِ أكْثَرَ مِن سَبْعِينَ مَرَّةً" (صحيح البخاري).

وشدد أن الاستغفار باب واسع لرحمة الله (عز وجل)، حيث يقول سبحانه على لسان سيدنا صالح (عليه السلام): "لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" (النمل: 46)، وهو سبيل المتاع الحسن في الدنيا، والثواب العظيم يوم القيامة، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة هود (عليه السلام): "وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ" (هود: 3)، ويقول سبحانه على لسانه (عليه السلام): "وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ" (هود:52)، ويقول سبحانه على لسان سيدنا نوح (عليه السلام): "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا" (نوح: 10-12)، ويقول سبحانه: "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ" (آل عمران: 135-136)، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "منْ لَزِم الاسْتِغْفَار جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ" (رواه أبو داود).
وأكد على أن الاستغفار الحقيقي الذي يؤتي ثمرته هو ذلك الاستغفار الذي يتسق فيه اللسان مع القلب والجوارح، فمن كان يؤذي الناس كفَّ مع استغفاره عن هذا الأذى، ومن كان يستغفر من أكل الحرام، توقف عن أكل الحرام وردَّ الحقوق والمظالم لأهلها، ومن كان يستغفر عن الغيبة والنميمة توقف عن ذلك، ومن كان يستغفر عن الغش والاحتكار أو الاستغلال توقف عن ذلك، فالتوبة الصادقة هي التي تقوم على ردِّ الحقوق إلى أصحابها، والندم على ما كان، والعزم على عدم العودة، والإكثار من الحسنات، حيث يقول الحق سبحانه: "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ" (هود: 114)، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "اتَّقِ اللهَ حيثُما كنتَ، وأتبِعِ السَّيِّئةَ الحسَنةَ تَمْحُهَا، وخالِقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسنٍ".

الاستغفار فضائل الاستغفار الأوقاف ائمة الاوقاف آخر جمعة من السنة الهجرية الجمعة الأخيرة من ذي الحجة صلاة الجمعة الجمعة الأخيرة من العام الهجري مسجد السلطان حسن الاستغفار الحقيقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

أخبار الرياضة .. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي .. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي .. مدرب الأهلي يعلن انضمام إمام عاشور

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

حدث ليلا| وفاة طبيب مبارك وأحمد زكي.. حريق مستشفى بميدان مصطفى محمود بالمهندسين.. تعليق غاضب لمرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك برباعية

انهيار سعر الدولار لأول مرة منذ 2022 عالميًا|وهذه قيمته الآن في البنوك

موضوعات متعلقة

دعاء الجمعة لمن فقدناهم .. أدركه بـ 26 كلمة لا ترد

5 أعمال في الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. يغفلها الكثيرون

دعاء آخر جمعة من العام الهجري ..أدركه بـ 8 كلمات مجربة

كم عدد مرات الأذان لصلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح

النشرة الدينية.. مسجد السلطان حسن يستقبل الجمعة الأخيرة من العام الهجري غدا.. ودعاء أول أيامه

ما حكم رعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها خاصة في حالة المرض؟

ما يقال في العام الهجري الجديد .. وهل تجوز التهنئة به؟ الإفتاء تجيب

الجمل قارئا.. مسجد السلطان حسن يستقبل الجمعة الأخيرة من العام الهجري غدا

ترشيحاتنا

إياتا يطالب بالتحقيق.. المطارات الأوروبية تحقق 7 مليارات دولار أرباحا خلال 2022

وظائف متاحة في جامعة عين شمس.. تفاصيل

جنرال أمريكي: يجب تحسين جيش تايوان وقدراته الدفاعية

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

قرار عاجل من الحكومة السورية.. تفاصيل

مصرع 8 أشخاص في انقلاب قارب قبالة سواحل السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

43 درجة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح

برشاقة لافتة.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذا الفستان|شاهد

نشرة المرأة والصحة| 3 مشروبات لخفض ضغط الدم المرتفع..ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة مانجو في اليوم

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ