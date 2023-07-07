عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضائل الاستغفار .. الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من ذي الحجة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من ذي الحجة، تحت عنوان "فضائل الاستغفار"، وفي إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع.

وفي سياق مشروع أضاحي الأوقاف، تفقد الوزير محمد مختار جمعة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣م توزيع الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي حيث يتم توزيع عدد (٢) طن على الأسر الأولى بالرعاية .

مشروع أضاحي الأوقاف

وخلال تفقد سيارات اللحوم أعرب محافظ القاهرة عن سعادته بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن والمحافظة.

كما أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، صلاة الجمعة 7/ 7/ 2023م بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بمدينة القاهرة، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عبد الرحمن الضيوني وكيل الأزهر الشريف، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

خطيب الأوقاف: ربوا أولادكم على الحب ولا تفرقوا بينهم في المعاملة

قافلة الأوقاف إلى الجيزة

وانطلقت فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بالواحات البحرية بمديرية أوقاف الجيزة، وقد عقد الدكتور/ السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة اجتماعًا مع الأئمة أعضاء القافلة الدعوية صباح اليوم الجمعة 7/ 7/ 2023م بمسجد الفتح بالباويطي، بحضور الدكتور/ صبري حلمي الغياتي مدير الدعوة، والشيخ/ السيد علي السيد علي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، أكد فيه على أن المسجد أمانة، والدعوة أمانة، والوطن أمانة، والوفاء بحق ذلك كله أمانة ورسالة، وأولى الواجبات في ذلك كله وأسرع طريق إليه بعد إخلاص النية لله (عز وجل) هو أن يكون كل منا قدوة في مكانه أولًا بسلوكه وأخلاقه وانضباطه الكامل في عمله وأدائه على الوجه الأكمل، والعمل على تطوير الذات والأدوات العلمية والثقافية والمهارية، وأن صفحة الإمام أو قناته أو موقعه على مواقع التواصل كمنبره وهي انعكاس طبيعي لشخصيته.

وأوضح ، أهمية المشاركة الإيجابية التي تتسق وقيمنا الدينية والوطنية والحضارية والإنسانية الراقية التي تجعل من مواقع التواصل الاجتماعي قيمة مضافة، قيمة بناء لا هدم، ووسيلة لنشر الأخلاق النبيلة، والقيم العظيمة، والفوائد العلمية الجليلة، وبما يجعل من وجودنا على مواقع التواصل إضافة حقيقية لعملنا الدعوي، والرسالة والأمانة التي نحملها.

الأوقاف وزارة الأوقاف الجمعة الأخيرة من ذي الحجة خطبة الجمعة فضائل الاستغفار مشروع أضاحي الأوقاف لحوم الأضاحي قافلة الأوقاف إلى الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

بعد انتقاله إلى الغرافة.. فرجاني ساسي يصدم جمهور الزمالك

النادي السعودي رفض الشراء .. الزمالك يستقر على عودة لاعبه المعار

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

نجاة الأمة.. علي جمعة : الله اختار لنا بناء ديننا على العلم

حكم من لم يدرك إلا التشهد..هل تكتب له الجمعة أم يؤدي الظهر؟

أدعية الرسول في الفجر.. بـ 10 كلمات أرح قلبك واقضِ حاجتك

دعاء يوم الجمعة.. خير ما يقال في أوقات الاستجابة للرزق والشفاء

النشرة الدينية.. 12 كلمة يجبر الله بها خاطرك ويبدل همك لفرح.. و 9 أعمال لا تغفلها ليلة الجمعة

حكم مقولة: "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع".. الإفتاء توضح

أحسنوا الصلاة على نبيكم .. تعرف على الكيفية وأفضل الصيغ يوم الجمعة

الرقية الشرعية الصحيحة.. بـ 9 خطوات حصنوا أنفسكم وأولادكم من العين والحسد

ترشيحاتنا

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

تفاصيل الصراع النارى بين الأهلى والزمالك وبيراميدز على الصفقات السوبر

مباراة تاريخية.. أول تعليق من مدرب المغرب على مواجهة منتخب مصر الأولمبي

حالة الطقس.. الأصاد تخذر من الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

حرقوا علميّ السويد وإسرائيل .. احتجاجات ضخمة في لبنان

فضائل الاستغفار .. الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من ذي الحجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن نتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع القرفة على الريق ؟

طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة|بمذاق لا يقاوم

لا تتجاهلها .. ظهور هذه العلامات عند الدخول للحمام تنذرك بسرطان المثانة

نشرة المرأة والصحة.. بلوجر تثير الجدل بسبب كتب تباع في المكتبات ومعلومات عن عملية حورية فرغلي

فيديو

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ