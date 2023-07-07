فضائل الاستغفار .. الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من ذي الحجة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من ذي الحجة، تحت عنوان "فضائل الاستغفار"، وفي إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع.

وفي سياق مشروع أضاحي الأوقاف، تفقد الوزير محمد مختار جمعة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣م توزيع الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي حيث يتم توزيع عدد (٢) طن على الأسر الأولى بالرعاية .

مشروع أضاحي الأوقاف

وخلال تفقد سيارات اللحوم أعرب محافظ القاهرة عن سعادته بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن والمحافظة.

كما أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، صلاة الجمعة 7/ 7/ 2023م بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بمدينة القاهرة، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عبد الرحمن الضيوني وكيل الأزهر الشريف، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من رواد المسجد.

قافلة الأوقاف إلى الجيزة

وانطلقت فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بالواحات البحرية بمديرية أوقاف الجيزة، وقد عقد الدكتور/ السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة اجتماعًا مع الأئمة أعضاء القافلة الدعوية صباح اليوم الجمعة 7/ 7/ 2023م بمسجد الفتح بالباويطي، بحضور الدكتور/ صبري حلمي الغياتي مدير الدعوة، والشيخ/ السيد علي السيد علي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، أكد فيه على أن المسجد أمانة، والدعوة أمانة، والوطن أمانة، والوفاء بحق ذلك كله أمانة ورسالة، وأولى الواجبات في ذلك كله وأسرع طريق إليه بعد إخلاص النية لله (عز وجل) هو أن يكون كل منا قدوة في مكانه أولًا بسلوكه وأخلاقه وانضباطه الكامل في عمله وأدائه على الوجه الأكمل، والعمل على تطوير الذات والأدوات العلمية والثقافية والمهارية، وأن صفحة الإمام أو قناته أو موقعه على مواقع التواصل كمنبره وهي انعكاس طبيعي لشخصيته.

وأوضح ، أهمية المشاركة الإيجابية التي تتسق وقيمنا الدينية والوطنية والحضارية والإنسانية الراقية التي تجعل من مواقع التواصل الاجتماعي قيمة مضافة، قيمة بناء لا هدم، ووسيلة لنشر الأخلاق النبيلة، والقيم العظيمة، والفوائد العلمية الجليلة، وبما يجعل من وجودنا على مواقع التواصل إضافة حقيقية لعملنا الدعوي، والرسالة والأمانة التي نحملها.