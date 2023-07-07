وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، صلاة الجمعة 7/ 7/ 2023م بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بمدينة القاهرة، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عبد الرحمن الضيوني وكيل الأزهر الشريف، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وأدى خطبة الجمعة الدكتور/ محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "عناية الإسلام بالنشء" تزامنا مع إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي.

قافلة الأوقاف إلى الجيزة

وانطلقت فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بالواحات البحرية بمديرية أوقاف الجيزة، وقد عقد الدكتور/ السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة اجتماعًا مع الأئمة أعضاء القافلة الدعوية صباح اليوم الجمعة 7/ 7/ 2023م بمسجد الفتح بالباويطي، بحضور الدكتور/ صبري حلمي الغياتي مدير الدعوة، والشيخ/ السيد علي السيد علي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، أكد فيه على أن المسجد أمانة، والدعوة أمانة، والوطن أمانة، والوفاء بحق ذلك كله أمانة ورسالة، وأولى الواجبات في ذلك كله وأسرع طريق إليه بعد إخلاص النية لله (عز وجل) هو أن يكون كل منا قدوة في مكانه أولًا بسلوكه وأخلاقه وانضباطه الكامل في عمله وأدائه على الوجه الأكمل، والعمل على تطوير الذات والأدوات العلمية والثقافية والمهارية، وأن صفحة الإمام أو قناته أو موقعه على مواقع التواصل كمنبره وهي انعكاس طبيعي لشخصيته.

وأوضح ، أهمية المشاركة الإيجابية التي تتسق وقيمنا الدينية والوطنية والحضارية والإنسانية الراقية التي تجعل من مواقع التواصل الاجتماعي قيمة مضافة، قيمة بناء لا هدم، ووسيلة لنشر الأخلاق النبيلة، والقيم العظيمة، والفوائد العلمية الجليلة، وبما يجعل من وجودنا على مواقع التواصل إضافة حقيقية لعملنا الدعوي، والرسالة والأمانة التي نحملها.

وعقب الاجتماع انطلقت القافلة الدعوية والتي تضم (خمسة عشر) إمامًا إلى المساجد الكبرى بالواحات البحرية، تحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "عناية الإسلام بالنشء "، وذلك على النحو التالي:

1- الدكتور/ السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة بمسجد الأنصاري بالباويطي.

2- الدكتور/ صبري حلمي الغياتي مدير الدعوة بمسجد النصر بالباويطي.

3- الشيخ/ السيد علي السيد علي مدير إدارة حدمة المواطنين بمسجد الرحمن بالباويطي.

4- الدكتور/ أحمد عبد السعيد محمد أبوطالب مسئول الثقافة والإرشاد بالمديرية بمسجد الفردوس بالباويطي .

5- الشيخ/ خالد راضي خالد عبد الحميد مسئول المساجد بالمديرية بمسجد الفتح بالباويطي.

6- الشيخ/ محسن السيد محمد السيد مسئول شئون القرآن الكريم مسجد الإخلاص بالباويطي.

7- الدكتور/ ربيع مرزوق عبد الواحد إمام وخطيب ومدرس بمسجد النور بالقصر.

8- الشيخ/ مبروك وجيه مبروك إمام وخطيب ومدرس بمسجد الاستقامة بالقصر.

9- الشيخ/ عيد رمضان محمد إسماعيل إمام وخطيب ومدرس بمسجد النصر بالباويطي.

10- الشيخ/ شريف عامر عبد الفتاح أحمد إمام وخطيب ومدرس بمسجد العرف بالله بالباويطي.

11- الشيخ/ مصطفى السيد عبد النبي محمود إمام وخطيب ومدرس بمسجد دار محمود بالباويطي.

12- الشيخ/ على السيد كامل عبد العال إمام وخطيب ومدرس بمسجد البر والتقوى بالباويطي.

13- الشيخ/ أحمد عبد الرسول محمد إمام وخطيب ومدرس بمسجد عمر بن الخطاب بمنديشة.

14- الشيخ/ مصطفى محمد عبد النبي إمام وخطيب ومدرس بمسجد القارة بالقصر.

15- الشيخ/ عبد الباسط محمود عبد الباسط إمام وخطيب ومدرس بمسجد السلام بالقصر.

358374754_756559246481735_7490107862403765829_n

358384498_756559389815054_1593643524624515407_n

358494080_756559279815065_4046467973095204879_n

358615519_756559446481715_3609859787511593094_n

358626928_756559436481716_7034854077000557194_n