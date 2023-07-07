خطيب الأوقاف: ربوا أولادكم على الحب ولا تفرقوا بينهم في المعاملة

نقل التليفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة، شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام.

وبدأت شعائر الجمعة الثالثة من ذي الحجة بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ محروس طلبة، يعقبها خطبة الجمعة تحت عنوان :"عناية الإسلام بالنشء"، والتي يؤديها الدكتور عبد المنعم دويدار، من علماء وزارة الأوقاف.

وقال عبد المنعم دويدر، من علماء وزارة الأوقاف ، إن من نماذج رعاية النشء ، أن يربي الوالد ابنه على الحب وعدم التفرقة بين الأبناء ماديا أو معنويا، فالنبي اعتبر هذا جور وظلم في المعاملة بين الأبناء، إلا إذا كان هناك سبب كأن يكون أحد الأبناء مريضا.

وأضاف في خطبة الجمعة ، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام ، أن التفرقة بين الأبناء جاهلية بغيضة ما زال بعض الآباء يمارسونها الآن ، ومن مات على جور مات على شئ سئ ، يخشى عليه أن يلقى الله على ظلم فعله في الدنيا.

كما يجب علينا ، أن نتعاهد أبنائنا بالوصايا والوعظ ، فالإنسان يتغير حاله ، ولو كان غير ذلك لما أرسل الله الرسل وبعث الأنبياء ولما شرع الشرائع وما أقام الجنة والنار.

وأشار إلى أن الدعاء للأبناء مهم وضروري ، والعكس مرفوض ، فلا يجوز للأب أم الأم الدعاء على الأبناء.