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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصلاة على النبي 100 مرة.. ردد أعظم قربات آخر جمعة في العام الهجري

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

تعد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات خاصة في يوم الجمعة، ونحن إذ نودع عام هجري ونستقبل آخر، عليك بأن تردد الصلاة على النبي 100 مرة على الأقل لتنال أعظم قربات آخر جمعة من العام الهجري. 

الصلاة على النبي 100 مرة

وقال الدكتور مختار مرزوق عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط السابق، في بيان فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من الأوراد التي حث النبي صلى الله عليه وسلم بالمواظبة عليها بالعدد مائة (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم). 

واستدل بما ورد عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما من رجل يصلي علي مائة إلا غفر له) رواه الطبراني وأبونعيم وهو حديث صحيح، صحيح الجامع، لافتا أن في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الفوائد منها ثبت عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أتاني آت من عند ربي فقال: (من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها ) رواه الأمام أحمد في المسند وهو حديث صحيح .

وأوضح في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها: قال صلى الله عليه وسلم ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي . إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)؛ رواه أحمد وأبوداوود وغيرهما وهو حديث صحيح 

كما شدد على ضرورة المواظبة على الاستغفار كل يوم مائة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم مائة. 

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سنن الجمعة الأخيرة من العام الهجري

ومن سنن الجمعة، التي بينها عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط السابق، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسنون في ليلة الجمعة ويومها، ومن سننها أيضا: 
1 - الإغتسال. 
2 - قراءة سورة الكهف. 
قال صلى الله عليه وسلم ( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق) رواه البيهقي في الشعب وهو حديث صحيح.  
3 - الذهاب إلى المسجد مبكرا. 
4 - الإكثار من الدعاء. 
5 - الصدقة ولو بالقليل. 

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