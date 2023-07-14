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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تقديم الدعم والتسهيلات لحملة 100 يوم صحة

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة

تابع اليوم الجمعة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل بالمبادرة الرئاسية " 100 يوم صحة " تحت شعار " معاك من أول يوم " بمختلف أرجاء المحافظة وذلك منذ انطلاقها فى 25 يونيو الماضى على مستوى محافظات الجمهورية بهدف التوسع في تقديم الخدمات الصحية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.


وأشار محافظ المنوفية إلى انتظام العمل بالمبادرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتقديم كافة الخدمات الصحية المتنوعة إلى جانب خدمات مبادرات رئيس الجمهورية من خلال الفرق الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بإجمالى 238 فرقة ، و 900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة وكذا تكثيف عمل القوافل التوعوية والتثقيفية بأهمية المبادرة والخدمات التي تقدمها، واطمئن المحافظ على تواجد كافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

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 ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الدائم والمتابعة المستمرة مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة أمام الحملة لتحقيق المستهدف والحفاظ على صدارة المحافظة في الحصول على أعلى تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية.


وأشاد محافظ المنوفية بكافة المبادرات الرئاسية والتى تستهدف في المقام الأول بناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة ، مشيراً إلى أن مبادرة 100 يوم صحة تعد نتاجاً وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي ، مؤكداً دعمه الكامل وتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.


ويناشد مجدداً محافظ المنوفية جموع أبناء وأهالي شعب المحافظة بالتوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة للإستفادة بكافة خدماتها المتميزة ، مثمناً جهود وزارة الصحة ودورها البارز في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتنظيم العديد من القوافل الطبية.

100 يوم صحة إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية القوافل التوعوية المبادرات الرئاسية وزارة الصحة

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