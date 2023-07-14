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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يجدد عقد حارسه صبحي سليمان لمدة 5 مواسم

صبحي سليمان
صبحي سليمان

أعلن نادي الاتحاد السكندري تجديد عقده صبحي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول، لمدة 5 مواسم.


وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي: " في إطار حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الاستاذ محمد مصيلحى على الأحتفاظ بالمواهب و العناصر المتميزة من أبناء النادى ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، تم تجديد تعاقد الحارس صبحى سليمان الذى وقع على عقوده الجديدة مع زعيم الثغر لمدة خمس مواسم قادمة ".


ويستعد الاتحاد لمواجهة الإسماعيلي، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول  مسابقة الدروي المصري برصيد 43 نقطة.

الاتحاد صبحي سليمان الاسماعيلي الدروي محمد مصيلحي

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