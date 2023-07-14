موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

قدمت مذيعة صدي البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر



الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية قال إن يوم الأثنين والثلاثاء الماضي كان هناك معدلات حرارة طبيعية، إذ أن درجات الحرارة على القاهرة على سبيل المثال لم تكن تتجاوز الـ 34 أو 35 درجة مئوية، وتم التنويه أن هناك ارتفاعا تدريجيا بداية من اليوم على كافة مناطق الجمهورية، حيث إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة سجلت 36 درجة مئوية وة درجات الحرارة التي يتم تسجيلها ليس التي يشعر بها المواطن، إذ أن نسب الرطوبة المرتفعة تجعل المواطن يشعر بارتفاع أكبر من درجات الحرارة الطبيعية، "المواطن شعر أن درجة الحرارة 38 و39".

و عن ذروة الموجة الحارة التي نعيشها حاليا ، الدكتور محمود القياتي، قال أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر خلال الأيام المقبلة، و أن ذروة الارتفاع خلال يومي الأحد والأثنين المقبل، حيث تصل درجة الحرارة ما بين 37 لـ 38 درجة، وسيشعر بها المواطن 40 درجة مئوية، ودرجة الحرارة ستصل لـ 44 درجة مئوية .

وستكون شديدة الحرارة نهارا على كافة المناطق، لافتا إلى أن مصر تعرضت لدرجات الحرارة المرتفعة خلال الأيام الماضية، مناشدا المواطنين بتقليل الخروج في الفترة من الظهيرة حتى الرابعة عصرا، ومن يضطر للنزول في هذه الفترة يرتدي غطاء للرأس، مع الحفاظ على شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل.



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم ، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.



وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

و عن حالة البحرين الاحمر و المتوسط حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 مترا إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وحذرت هيئة الأرصاد، من التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنها يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن أن ارتفاع معدل نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.



وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من خلال التنبؤات الفصلية ، فإن درجات الحرارة في الصيف هذا العام ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية ببعض الأرقام البسيطة وأن شهر أغسطس سوف يشهد موجات من إرتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن أرتفاع نسب الرطوبة تزيد من الشعور بأرتفاع درجات الحرارة، رغم أن قيم معدلات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية ومعدلات الحرارة في فصل الصيف تتراوح بين 36_37 درجة مئوية، لافته إلى أن هناك بعض الأيام ستكون درجات الحرارة بها أعلى من المعدلات الطبيعية.

فقد أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم ليس ذروة الموجة شديدة الحرارة ، ولكن بدايتها ، و الذروة ستبدأ مع بدايات الأسبوع المقبل، مضيفاً أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، ولكن مع زيادة نسبة الرطوبة، يكون الإحساس بدرجة الحرارة 40 درجة مئوية ويفضل تأجيل الخروج من المنزل إلى بعد فترة الظهيرة، وفي حالة الإضطرار للخروج من المنزل في فترة الظهيرة يجب أرتداء أغطية الرأس، و شرب كميات كبيرة من المياة، بالإضافة إلى التواجد في مناطق جيدة التهوية.