تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 .. ماذا يحدث في الكنترولات الآن ؟

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 تسير بشكل منضبط بما يضمن منح كل طالب حقه بدون أي ظلم.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 يتم بشكل إلكتروني بالكامل ، بدون أي تدخل بشري ، ولذا قامت الوزارة بإستحداث نظام تظليل أرقام الجلوس ليتم قراءتها بشكل إلكتروني على أجهزة التصحيح الالكتروني بدون أي تدخل بشري .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه عند تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ، قبل البدء في أي مادة يتم عرض نموذج الاجابة على 10 من الخبراء المتخصصين لمراجعته مراجعة دقيقة للتأكد من انضباطه.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الأسئلة المقالية الموجودة في امتحانات الثانوية العامة 2023 يتم تصحيحها على التابلت.

مشيرًا إلى أن السؤال الواحد يتم عرضه على 2 مصححين ، وإذا كان الفرق بين تصحيح المصحح الاول والمصحح الثاني نصف درجة يتم اعتماد الدرجة الاعلى ، اما اذا زاد الاختلاف لأكثر من نصف درجة يتم الاستعانة بمصحح ثالث لتصحيح السؤال.

وقال وزير التربية والتعليم: ليس لدينا لجنة مسئولة عن وضع امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ولكننا سحبنا اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 من بنك الاسئلة ، وبعد ذلك تم عرضها على لجنة لمراجعتها فقط قبل الطباعة

بشرى سارة بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن آخر أخبار تصحيح تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إنه من أجمل أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 تجاوزت 90٪؜ ،و تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 1.5% من عدد الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كما أسفر تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ، عن وصول نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية لأكثر من 91%، لافتا إلى أن نسبة الحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت 20% من عدد الطلاب.