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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدرجات حلوة.. وزير التعليم يتفقد مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الخميس، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات الثانوية العامة 2023

وقد رافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات.

واكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 حرصه على أن يحصل كل طالب على حقه في عملية التصحيح، وطمأن الطلاب وأولياء أمورهم على دقة عملية التصحيح الالكتروني لأوراق الأسئلة (المقالية والبابل شيت)، والتي تمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وفي هذا الإطار، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 داخل المركز مختلف الاجراءات والمراحل المختلفة التي تمر بها عملية التصحيح الالكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وخلال الجولة التفقدية بمركز التصحيح الرئيسي الالكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 الاجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الاجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

كما استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 خطوات التصحيح الإلكتروني التي تتم في حالة وضع الطالب علامة (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، حيث يصدر سيستم التصحيح الالكتروني انذارا للمراقب على السيستم لمراجعة الاجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

وقد أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 بجهود الكوادر المتميزة القائمة على عملية التصحيح وما لديهم من خبرة في هذا المجال.

كما كشف وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 عن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت ٩٠٪؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب، كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 

حسم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار حول موعد نتيجة الثانوية العامة 2023.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “من المتوقع أن يكون موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل الشهر القادم”.

مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة
مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة
مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة
مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة
مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة
مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة
الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة امتحانات التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

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