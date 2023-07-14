السعودية تشارك في افتتاح قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين

بدأت اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي، أعمال قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين، بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب السعودي في مجموعة العشرين.

وبحسب وكالة أنباء السعوةدية الرسمية “واس”، أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة عبدالعزيز السيف، في كلمته خلال افتتاح القمة بحضور ممثلي منظومة ريادة الأعمال بدول مجموعة العشرين، ومن دول أخرى مدعوّة للمشاركة في القمة، أن الفعالية التي تستمر حتى الـ ١٥ من الشهر الجاري، من أهم وأكبر التجمعات المهمة لقطاع رواد الأعمال الشباب في العالم لما تشكله من فرصة لتبادل الخبرات وتنمية سبل التعاون والمواءمة في ذات المجال.

وأشار إلى أن المملكة حققت العديد من الإنجازات لتوفير بيئة تنظيمية محفزة لرواد الأعمال الشباب، المستندة على رؤيتها 2030 في تقدم العديد من المزايا والتسهيلات لرواد الأعمال الذين يتطلعون لبدء مشاريعهم في المملكة، إضافة إلى الراغبين في دخول السوق السعودي، أو نقل مقار منشآتهم إليها.

وبحسب التقرير المنشور عبر الوكالة الرسمية، قدم الوفد السعودي عرضاً مرئياً أمام الحضور عن مشروع " نيوم " كنموذج للمدن المستقبلية.

ومن جهة أخرى شارك وفد المملكة في العديد من الجلسات العامة، والاجتماعات الثنائية، التي ركزت على تمكين رواد الأعمال الشباب، وسبل إيجاد فرص للتعاون بين الوفود المشاركة وتعزيز الشراكات المثمرة.