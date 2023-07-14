المدير التنفيذي لـ Honor: نظام MagicOS أفضل من iOS الخاص بـ آيفون

تهيمن شركة آبل الأمريكية على سوق الهواتف الذكية في الصين، فبالرغم من وجود شركات تصنيع هواتف كثيرة في الصين، إلا أن آبل تتفوق في المبيعات وتتربع على عرش الإيرادات.

في عام 2022 ، كان طراز آيفون iPhone 13 من Apple هو الهاتف الذكي رقم واحد في المبيعات بالصين ، وبداية العام الحالي استمرت آبل في تفوقها مع طراز آيفون 14 الذي احتل المركز الأول في المبيعات في الربع الأول، وهو ما يكفي لإثارة جنون مصنعي الهواتف الذكية في الصين.

هونر

ومع ذلك هناك قطاع واحد داخل الهواتف الذكية لم تدخل فيه آبل حتى الآن وهو الهواتف القابلة للطي التي أصبحت مطلب الكثير من المشترين في الآونة الأخيرة، يمكن من خلال قطاع الهواتف القابلة للطي أن تتفوق الشركات الصينية على آبل.

عندما أصدرت العلامة التجارية الصينية للهواتف الذكية "هونر" Honor '' هاتفها الذكي القابل للطي ، أظهرت من خلال العرض التقديمي عن مدى غيظها من الشركات المنافسة وبالأخص "سامسونج" و "ابل"، وقدمت مقارنة لمواصفات جهازها بكل من Samsung Z Fold و iPhone 14 Pro Max من Apple فيما يتعلق بعمر البطارية والاتصال اللاسلكي والتصميم.

هونر

ثم في المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا لشركة "هونر" تحدث الرئيس التنفيذي الفخري للشركة تشاو مينغ مع وسائل الإعلام حول البحث والتطوير التكنولوجي للعلامة التجارية ولم يفوت الفرصة ليؤكد على أنه يستهدف منافسة شركة آبل بقوة في الصين.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Honor عن Apple في تعليقه: "عندما يتعلق الأمر بشركة آبل، يقول الجميع أن أجهزة آبل ليست مجهزة بالشكل الجيد، والاتصال اللاسلكي ضعيف ، وعمر البطارية ليس بالقوة المطلوبة، وهذا معترف به من قبل الجميع. يمكنك ملاحظة أن إمكانيات الإصدار القياسي دائما ضعيفة ، وعمر البطارية محدود للغاية، ولكن السبب في كونها باهظة الثمن هو أن Apple لديها نظام iOS ونظام بيئي خاص بها قوى ومترابط، يبدو أن نظام iOS الخاص بهم يمكنه التستر على جميع مشكلات Apple iPhone ".

علاوة على ذلك ، أشار "مينج" إلى أن هونر تركز على معركتها مع Apple iOS من خلال برنامج MagicOS 7.0 المحسّن بشكل كبير، زاعما أن هونر تسعى في خطواتهم التالية لإنشاء تجربة مماثلة لنظام iOS أو أفضل منه للسوق الصيني.

تيريد Honor اللحاق بشركة Apple أو تجاوزها من حيث المبيعات و نظام التشغيل ومدى كفاءته، يوفر برنامج تشغيل MagicOS 7.1 بالفعل مجموعة من الميزات وخيارات التخصيص، ولكن من المتوقع أن تصدر هونر نظام أكثر كفاءة في المستقبل.