آبل استثناء.. ارتفاع المشتريات لأجهزة MAC رغم تراجع مبيعات كل شركات الكمبيوتر

يعاني سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصي من تراجع كبير خلال الآونة الأخيرة، ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن مركز أبحاث IDC، لا تعمل هذه الصناعة بشكل جيد في الربع الثاني من عام 2023 حيث أكدت أحدث التقارير أن هذا هو الربع السادس على التوالي من انخفاض مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وجاء إجمالي عمليات تسليم الحواسيب الجديدة بانخفاض ملحوظ بنسبة 13٪ على أساس سنوي، من 71 مليون إلى 61.6 مليون في الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بالعام السابق.

آبل

ويرجع السبب الرئيسي لهذا التراجع الحالة الاقتصادية العامة في جميع أنحاء العالم مع حالة الركود والتضخم وظروف السوق غير المواتية منذ فترة طويلة، خاصة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، حرفيًا ، واجهت كل شركة مصنعة تصنع أجهزة كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل ويندوز Windows انخفاضًا في مبيعات أجهزة الكمبيوتر.

ولكن على صعيد آخر، إذا سألت شركة آبل Apple الأمريكية، فإن الأمور ليست بنفس القدر من التدهور، لتثبت مرة أخرى أن آبل حالة فريدة من نوعها وليست مثل باقي الشركات في السوق، بل على العكس تماما. على الرغم من العديد من المشكلات التي مرت بها Apple في الربع الرابع من عام 2022 ، إلا أنها تعافت على ما يبدو وتمكنت من زيادة مبيعاتها في الربع الثاني من العام الحالي.

وتشير أرقام وأبحاث IDC إلى أن مبيعات كمبيوتر آبل ماك Apple Mac ارتفعت بنسبة 10،2٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023 في حين أن جميع الشركات المصنعة الأخرى بما فيها أكبر 5 شركات مصنعة شهدت انخفاضًا في مبيعات أجهزة الكمبيوتر ، باستثناء Apple.

آبل

واجهت Dell أسوأ نتائج فصلية على الإطلاق، وتراجعت مبيعاتها بنسبة 22٪ في الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. ولم يكن أداء آيسر ولينوفو أفضل منها، حيث انخفضت مبيعاتهما بنسبة 19.2 و 18.4٪ على التوالي.

الأمر المثير للاهتمام أيضًا أن Apple تفوقت على Acer من حيث حصتها في السوق ، وهي الآن تستحوذ على 8.3٪ من سوق أجهزة الكمبيوتر العالمية. ومع ذلك ، لا يزال المصنعون الآخرون لأجهزة الكمبيوتر في قائمة IDC لأفضل 5 شركات يتمتعون بحصة سوقية أكبر من آبل بشكل ملحوظ، وهو أمر متوقع تماما بالنظر إلى متوسط سعر الأجهزة. معظم مبيعاتهم لموديلات أرخص كثيرا من موديلات Apple.

يعود السبب الرئيسي وراء تحقيق شركة آبل هذا النجاح الذي يتحدى كل معقوات السوق إلى معالجات السيليكون الجديدة من Apple. من الواضح أن أجهزة Mac التي تعمل بشريحة M1 و M2 تلقي قبولا كبيرا في الأسواق المختلفة، ومع وصول الجيل التالي من شريحة M3 ، قد يرتفع الطلب أكثر.

الجدير بالذكر أن آبل طرحت مؤخرًا جهاز MacBook Air الجديد مقاس 15 بوصة ، مع عمر بطارية يدوم طويلا ، وهو أكبر جهاز MacBook Air على الإطلاق. هناك أيضًا أجهزة جديدة في خارطة طريق آبل. سيتم تقديم iMac الجديد ، بالإضافة إلى طرازات MacBook الجديدة ، في وقت لاحق من هذا العام ، أو في النصف الأول من عام 2024.