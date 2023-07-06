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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ستفقد صورك.. تحذير لجميع مستخدمي آبل

خدمة الصور My Photo
خدمة الصور My Photo Stream ستتوقف قريبا

يقترب الموعد النهائي لإيقاف خدمة الصور My Photo Stream، والتي تتوقف تماما يوم 26 يوليو المقبل، حيث كانت الخدمة قد توقفت بالفعل عن تحميل الصور في 26 يونيو الماضي، لإعطاء مهلة للمستخدمين لنقل الصور قبل التوقف بشكل نهائي. 

 

وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية فإن خدمة My Photo Stream من شركة آبل حثت المستخدمين عبر إشعارات تحذيرية على التحقق من صورهم ونقلها بشكل آمن قبل حذف الصور نهائيًا  بحلول 26 يوليو.    

 

وكانت أعلنت شركة آبل مؤخرًا أنها ستتوقف عن تحميل أي صور جديدة في 26 يونيو على خدمتها My Photo Stream لكن أي من الصور التي تم تحميلها قبل ذلك ستبقى لمدة شهر آخر ، مما يعني أن الصور ستنتهي في 26 يوليو ، عندما يتم إغلاق الخدمة. 

 

وسمحت آبل  لمستخدمي هواتف آيفون بتحميل أحدث 1000 صورة ، تم التقاطها في آخر 30 يومًا مجانًا، حيث يمكن للمستخدمين على أجهزة Mac أو Windows تنزيل هذه الصور تلقائيًا على أجهزتهم ، مما يعني أنه سيتم تحديث هذه المكتبات بسهولة ، حتى مع الصور التي تم التقاطها على جهاز آخر. 

 

ولضمان عدم فقد أي صور ، انتقل إلى ألبوم My Photo Stream في ألبوم الكاميرا واحفظ صورك على جهازك أو على iCloud، ويعد السبب الرئيسي الذي دفع آبل إلى أخذ هذا القرار هو عدم قدرة المستخدمين على حفظ الصور بدقة كاملة، حيث يعد هذا التدهور في الجودة أحد أسباب ابتعاد آبل عن الخدمة وانتقالها إلى iCloud Photos في عام 2015.  

 

وأطلقت شركة آبل خدمة الصور My Photo Stream كوسيلة مبكرة لمزامنة الصور عبر الأجهزة.  في عام 2011 ، وتم تشغيلها كجزء من iCloud منذ ذلك الحين. 

 

 

 

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