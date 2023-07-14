روسيا ترحب الجهود المصرية لـ حل الأزمة السودانية

رحبت السفارة الروسية في القاهرة بالجهود المصرية الرامية إلى حل الأزمة السودانية، معربة عن آمالها في أن تتيح صيغة الوساطة التي أطلقتها الدول المجاورة للسودان مع الدور القيادي للقاهرة إلى جانب الخطوات الأخرى على مسارات حفظ السلام الأفريقية الأخرى فرصة لتحقيق وقف إطلاق النار المستدام وبدء العملية السياسية وضمان إرسال المساعدات الإنسانية الى السودان.

وأكدت السفارة في بيان لها أن دعم روسيا - مثل مصر - لضمان الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقضاء على أي تناقضات من خلال الحوار الشامل المباشر.



وأعربت وزارة الخارجية السودانية في وقت سابق عن عميـق ترحيبهـا بالبيان الختامي الصادر عـن قـمـة دول جوار السودان، والتي إنعقـدت أمس بالقـاهرة بدعوة مـن الـرئيس عبدالفتاح السيسي ، إن الدول التي شاركت في مبادرة القاهرة أكـثر الدول علما بظروف وأوضاع السـودان ولـذلك جـاء بيانهـا الخـتامي متوازنا ولــم يتضمن أي إشارة سالبة تمـس بسيادة السودان .

كما ثمنت الـوزارة- في بيان لها اوردته وكالة الأنباء السودانية - كل ما تـضمنه البيان بما في ذلك التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شـؤونه الداخلية والتعامل مـع الأمـر بإعتباره شأنا داخليا والتشديد على أهميـة عـدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمـة بمـا يعيق جـود إحتوائهـا و يطيل أمدها.

كما عبرت الوزارة عـن استعداد حكومـة السودان التام للتعــاون مـع الآلية الوزارية إلى أقـرّت القمـة تشكيلها في هذا الخصوص.