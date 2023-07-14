عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترحب الجهود المصرية لـ حل الأزمة السودانية

روسيا علم
روسيا علم

رحبت السفارة  الروسية في القاهرة  بالجهود المصرية الرامية إلى حل الأزمة السودانية، معربة عن آمالها في أن تتيح صيغة الوساطة التي أطلقتها الدول المجاورة للسودان مع الدور القيادي للقاهرة إلى جانب الخطوات الأخرى على مسارات حفظ السلام الأفريقية الأخرى فرصة لتحقيق وقف إطلاق النار المستدام وبدء العملية السياسية وضمان إرسال المساعدات الإنسانية الى السودان.

وأكدت السفارة في بيان لها أن دعم روسيا - مثل مصر - لضمان الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقضاء على أي تناقضات من خلال الحوار الشامل المباشر.


وأعربت وزارة الخارجية السودانية في وقت سابق عن عميـق ترحيبهـا بالبيان الختامي الصادر عـن قـمـة دول جوار السودان، والتي إنعقـدت أمس بالقـاهرة بدعوة مـن  الـرئيس عبدالفتاح السيسي ، إن الدول التي شاركت في مبادرة القاهرة أكـثر الدول علما بظروف وأوضاع السـودان ولـذلك جـاء بيانهـا الخـتامي متوازنا ولــم يتضمن أي إشارة سالبة تمـس بسيادة السودان .

كما ثمنت الـوزارة- في بيان لها اوردته وكالة الأنباء السودانية  - كل ما تـضمنه البيان بما في ذلك التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شـؤونه الداخلية والتعامل مـع الأمـر بإعتباره شأنا داخليا والتشديد على أهميـة عـدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمـة بمـا يعيق جـود إحتوائهـا و يطيل أمدها.

كما عبرت الوزارة عـن استعداد حكومـة السودان التام للتعــاون مـع الآلية الوزارية إلى أقـرّت القمـة تشكيلها في هذا الخصوص.

 

نقدّر جهود مصر | عُمان تؤيد مخرجات قمة دول جوار السودان

سياسي سوداني: قمة دول الجوار نجحت في إنقاذ الموقف

الأزمة السودانية الدول المجاورة للسودان السفارة الروسية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حكومة السودان حفظ السلام الأفريقية قمة دول جوار السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. 10 معلومات رسمية بشأنها الآن

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان تؤيد مخرجات قمة دول جوار السودان

تضامن النواب: قمة دول جوار السودان لها أهميتها في إيجاد حل للأزمة السودانية

ترشيحاتنا

السعودية توزع أطنانا من المواد الغذائية في السودان

تنسيق الجامعات 2023.. خطوات تسجيل الطلاب لاختبارات القدرات بكليات حلوان

دعاء يوم الجمعة للمهموم .. الإلحاح على الله في الابتهال مستجاب

يشمل خدمات التموين والمعاشات.. معلومات مهمة عن الكارت الموحد.. تفاصيل

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

تعاون مرتقب بين الدواء والمنظمة الدولية لتنظيم مستحضرات التجميل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 مراحل لـ مرض الكلى المزمن وكيفية انتشاره | تفاصيل لأول مرة

بعد خضوع حنان مطاوع لها.. أسباب استئصال الغدة الدرقية

طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

بعد استئصالها الغدة الدرقية | إطلالة لافتة لـ حنان مطاوع

فيديو

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ