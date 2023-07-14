غدا.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالوادي الجديد

قال الدكتور ناجي محمد عوض، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إن الحملة القومية لتحصن الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع تنطلق، غدا السبت.

وتقوم الحملة بتحصين الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض الوبائية، من خلال الفرق البيطرية الثابتة والمتحركة بقري ومدن مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وقال إن الحملة مستمرة لمدة شهر، وذلك على الوحدات البيطرية التابعة للإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة، وتم وضع جدول زمني للفرق البيطرية وتوفير الأمصال والأدوية من جانب الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتحصين الماشية من الأبقار والأغنام والماعز.

وأضاف أنه سيتم إطلاق العديد من الحملات المختلفة لتطعيم وتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية المختلفة لضمان عدم ظهور أي أمراض وبائية بين الماشية، وسيتم تنظيم ندوات إرشادية بالقرى المختلفة عن أهمية التحصينات الوقائية خاصة مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ومدى الخطورة على الثروة الحيوانية وطرق الوقاية من تلك الأمراض وتوزيع منشورات توضح المرض وأعراضه وكيفية الوقاية.