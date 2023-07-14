ضبط راكبين في مطار القاهرة بحوزتهما عقاقير مخدرة وماريجوانا| صور

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته كمية من الشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وراكب مصري اخر بحوزته عقاقير مخدرة وماريجوانا.

الحالة الأولى، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض استوقف احمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف احمد عبد الرشيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٦٠ شريط لعقاري الترامادول والبريجابالين المدرجين بجداول المخدرات.

والحالة الثانية، كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران الإمارات القادمة من دبي استوقف عبد الرحمن الصياد مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف كل من وليد جمال حسن وعمرو سليمان مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٦ شرائط لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٦٠ قرص و اثنين كيس شفاف بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر.

أمر مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر احمد عمر عبد القادر مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكبين للنيابة المختصة.