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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخط الصفري.. انتشار مكثف للقوات العراقية على الحدود الإيرانية.. ماذا يحدث؟

قوات عراقية
قوات عراقية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، الجمعة، إعادة انفتاح اللواء 21 من قوات حرس الحدود في محافظة السليمانية على الخط الصفري العراقي - الإيراني، فيما كشفت عن نصب العشرات من الأبراج والكاميرات ووضع خطة لإنشاء مخافر حدودية هناك.
 
 
وفي تصريحات للوكالة الرسمية؛ فقد أشار مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن  إنه "بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة وبجهود ومتابعة وزير الداخلية حصل تنسيق مع إقليم كردستان لإعادة انفتاح اللواء 21 حرس الحدود في محافظة السليمانية على الحدود مع إيران".
 
وقال أيضا "تم نصب 50 برجا كونكريتيا و40 كاميرا وسيتم الشروع ببناء 47 مخفرا حدوديا على الخط الصفري العراقي - الإيراني وهذا العمل يدخل ضمن عملية ضبط الحدود وستتم خلال الأسبوع المقبل دعوة شركات مقاولة متخصصة لتقديم العطاءات ومن ثم البدء بالتنفيذ".
 
وأضاف "سيتم كذلك الأسبوع المقبل افتتاح مركز مراقبة الكاميرات الحدودية الذي سيستعين بـ 130 كاميرا والعمل مستمر لإضافة المزيد، وهذه الكاميرات توفر مراقبة من قضاء سنجار والحدود العراقية السورية وتمتد على طول الحدود وسيتم فتح قاعة مراقبة كبيرة تستغل هذه الكاميرات بالعمل الأمني".
 
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار إلى وزارة الداخلية العراقية ، لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية - الإيرانية، ضمن إقليم كردستان؛ لمنع التسلل والتهريب، مع إكمال المخافر على الحدود العراقية - التركية. 

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