من الجنسية اليمنية.. القبض على مقيمين في السعودية لتهريبهم المخدرات

نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية ، في إلقاء القبض على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية بنجران، بالتنسيق مع حرس الحدود، لتهريبهم أكثر من 102 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وبحوزتهم مبالغ مالية.

وبحسب أخبار 24 السعودية فقد قبضت شرطة حقل بمنطقة تبوك، على وافدين لاتخاذهما منزلاً شعبياً وكراً لترويج الحشيش ومادة الأمفيتامين المخدر و(الشابو)، وبحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية وكاميرا مراقبة وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.

بدورها أطاحت شرطة الرياض بمواطن لاتخاذه منزلاً وكراً لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وبحوزته سلاحين ناريين وذخيرة حيّة.

وتمكنت كذلك الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، من إحباط تهريب 255 كجم من القات المخدر.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]