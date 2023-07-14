ظاهرة النينو تضرب العالم ومصر بقوة؟.. الأرصاد تفجر مفاجأة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام مركز الاستشعار عن بعد، في هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن ظاهرة النينو التي تضرب العالم ومنطقة الشرق الأوسط ومصر، خلال الفترة الحالية.

وقالت مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لـ"نشرة الأخبار"، المذاعة عبر قناة “تن”، مساء اليوم الجمعة، إن هذه الظاهرة تضرب العالم بقوة، مضيفة أنها ظاهرة تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن متوسط درجة الحرارة العالمي بلغ 17.2 درجة مئوية، خلال الأسبوع الماضي، بسبب “النينو”، الأمر الذي يعد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة في العالم.

ظاهرة النينو

ونوهت الدكتورة إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر متأثرة بارتفاع في درجة الحرارة، بنسبة درجة إلى درجتين، وهناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، وأيضا توقف حركة الرياح، وكل هذا بسبب النينو.



