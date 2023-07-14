بلاش استحمام بميه سخنة| نصائح مهمة من هاني الناظر بسبب حرارة الجو

قدم الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، نصائح مهمة للمواطنين من أجل تجنب التعرض لضربات الشمس والتعامل مع الطقس الحار.

وقال الناظر: إن أول شيء يجب القيام به إختيار الملابس المناسبة لهذا الطقس، مثل إرتداء الملابس القطنية، وتكون الألوان فاتحة، والإبتعاد عن الألوان الداكنة.

وأضاف الناظر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه عند التعرض للشمس والخروج من المنزل، يجب ارتداء أى قبعة على الرأس، وحمايتها من أشعة الشمس، أو شراء شمسية، موضحا: “يجب أن أتحاشي بقدر الإمكان المشي فى الشمس بقدر الإمكان، ووضع كريمات الوقاية من الشمس على المناطق المكشوفة لها مثل الوجه واليدين، ودهنها كل ساعتين سواء الرجال أو النساء”.

وتابع الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية: “من الاجراءات الوقائية أيضا عدم الاستحمام بالماء الساخن، لأنها عادة لدي العديد من الاشخاص، لأنها تجعل الأوعية الدموية تمتد فأسخن أكثر، والشئ الأساسي شرب الماء بمقدار 3 لتر فى اليوم، لأنها مهمة جدا للجسم كله من الكبد والرئة ومنع الجلطات”.