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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يُطلق الحملة التمهيدية لدعم مرشحه الرئاسي

الدكتور عصام خليل،
الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار

أطلق حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الحملة التمهيدية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وذلك بعد إجماع الحزب بكافة المستويات التنظيمية دعم وتأييد السيد رئيس واعتباره مرشح الحزب الرئاسي في الجولة الجديدة.


ونشر الحزب لافتات الإعلان بعدد من المحافظات تباعاً، وقرر رئيس الحزب والأمين العام أن تكون البداية من قلب مصر بمحافظة أسيوط باعتبارها مرتكزا ؛ وباشرها محمد أبو عين أمين شباب قطاع جنوب الصعيد عن حزب المصريين الأحرار.


ويستمر نشر اللافتات الترويجية الأولية لحملة الحزب في دعم مرشحه الرئاسي مع تكثيف الجهود للتلاحم مع الشارع وتعزيز الحراك الحملة الشعبية الحزبية للمرشح الرئاسي.

الحزب حزب المصريين الاحرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتات شباب

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