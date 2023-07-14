بالتفاصيل| ماذا قدم حرس الحدود وأسوان والمحلة في الدوري المصري قبل الهبوط

تأكد هبوط كل من حرس الحدود وغزل المحلة وأسوان، إلى القسم الثاني في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.



وفي الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، خسر أسوان برباعية مقابل هدفين أمام الداخلية.



بينما خسر أيضًا فريق غزل المحلة بهدفين لهدف أمام حرس الحدود، الذي تأكد هبوطه منذ أكثر من جولة، ليكتمل صفوف الهابطين إلى القسم الثاني في بطولة الدوري.



بينما يتواجد الموسم المقبل، بدلا منهما في بطولة الدوري المصري الممتاز كلا من زد إف سي عن مجموعة القاهرة، وبلدية المحلة عن مجموعة بحري، والجونة عن مجموعة الصعيد.



وبالنظر إلى نتائج الفرق الثلاثة الهابطة نجد الآتي:



حرس الحدود



لعب فريق حرس الحدود 34 مباراة في الموسم المنقضي، فاز 5 مباريات وتعادل 9 لقاءات وخسر 19 آخرين.



سجل فريق حرس الحدود 20 هدفًا، وسكنت شباكه 44 هدفًا آخرين.



واحتل المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.



غزل المحلة



لعب فريق غزل المحلة 34 مباراة في الموسم المنقضي، فاز في 8 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 17 آخرين.



سجل فريق غزل المحلة، سجل 26 هدفًا وسكنت شباكه 47 آخرين.



واحتل المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة.



أسوان



لعب فريق أسوان 34 مباراة في الموسم المنقضي، فاز في 8 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 17 آخرين.



سجل فريق أسوان، 31 هدفًا وسكنت شباكه 45 آخرين.



واحتل المركز 16 من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة.