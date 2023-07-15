مصرع شابين في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة في المنوفية

لقي شابين مصرعهما في حادث تصادم دراجة نارية كانا يستقلونها عقب اصطدامهم بسيارة في مدينة الباجور.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بحادث تصادم ومتوفيين علي كوبري حجازي بالمدينة.

بالانتقال تبين وفاة كلا من “ م.ص ” ١٧ سنة طالب بالصف الثاني الثانوي وصديقه “ م.م.ا” ١٧ سنة طالب بالصف الثاني الثانوي وذلك عقب اصطدام دراجتهم النارية مع سيارة مما ادي الي انقلابها وفاتهم في الحال.

فيما ينتظر أهالي مدينة الباجور استلام الجثامين لدفنها في مقابر الأسرة بالمدينة وسط حالة من الحزن بين الجميع.