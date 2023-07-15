عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شابين في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة في المنوفية

مصرع شابين في حادث
مصرع شابين في حادث بالمنوفية

لقي شابين مصرعهما في حادث تصادم دراجة نارية كانا يستقلونها عقب اصطدامهم بسيارة في مدينة الباجور.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بحادث تصادم ومتوفيين علي كوبري حجازي بالمدينة.

إزالة فورية لـ60 حالة تعد للإشغالات بشوارع أشمون في المنوفية

محافظ المنوفية: تذليل العقبات وتقديم الدعم لإنجاح سوق السيارات الجديد

بالانتقال تبين وفاة كلا من “ م.ص ” ١٧ سنة طالب بالصف الثاني الثانوي وصديقه “ م.م.ا” ١٧ سنة طالب بالصف الثاني الثانوي وذلك عقب اصطدام دراجتهم النارية مع سيارة مما ادي الي انقلابها وفاتهم في الحال.

فيما ينتظر أهالي مدينة الباجور استلام الجثامين لدفنها في مقابر الأسرة بالمدينة وسط حالة من الحزن بين الجميع.

 

الصف الثاني الثانوي امن المنوفية المنوفية دراجة نارية حادث تصادم مصرع شابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

مرتضى منصور: الجن عور عمرو السيسي بعد ٥ دقائق من مشاركته أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

إزالة فورية لـ60 حالة تعد للإشغالات بشوارع أشمون في المنوفية

محافظ المنوفية: تذليل العقبات وتقديم الدعم لإنجاح سوق السيارات الجديد

محافظ المنوفية: تقديم الدعم والتسهيلات لحملة 100 يوم صحة

بالشماريخ.. طلاب الثانوية العامة بالمنوفية يحتفلون بانتهاء الامتحانات

محافظ المنوفية: تحرير 365 محضرا تموينيا ومخالفات أسواق ومخابز

فرحة بين طلاب الثانوية العامة في المنوفية لسهولة امتحان الجبر والهندسة الفراغية

محافظ المنوفية يجري حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بتلا

ضبط طن أجزاء وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى في المنوفية

ترشيحاتنا

ماذا تقول عند أذان الفجر؟.. اغفر كل ذنوبك بدعاء واحد

هكذا تم عقابها .. معلمة حضانة تسمم 28 طفلاً وتقتل أحدهم بالصين

ليبيا .. تحذير عاجل من وزارة النفط بعد إغلاق 3 حقول

بالدليل.. دويدار يتحدث عن "كوبري" ميتلاند لتعاقد الأهلي مع إمام عاشور

في اليوم العالمي لمهارات الشباب.. 7 خطوات فعالة تساعدك على تطوير نفسك

تحرّك عاجل من البيئة لإنقاذ ترسة بحرية في المطرية |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن استخدام الحمام المغربي للبشرة الحساسة؟

الإرهاق والنعاس بداية الأعراض.. كيف تكتشفين الحمل في الشهر الأول

تعرف على نشاط البيت الفني خلال الموسم الصيفي |صور

لتجنب مشاكل القولون .. حسام موافى يحذر من تناول هذه الأطعمة

فيديو

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ