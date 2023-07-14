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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لـ60 حالة تعد للإشغالات بشوارع أشمون في المنوفية

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود فى شن الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.


شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون و بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة إشغالات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات علي الطرق والشوارع والميادين بنطاق المدينة.

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 وأشار المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 محضر إشغال طريق ، و30 حالة ضبط ، وتنفيذ إزالة فورية لـ 60حالة إشغال  ، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين ، وأكد رئيس المدينة على استمرار تنظيم الحملات المكثفة للتعامل الفورى مع  كافة الإشغالات بالمدينة و بنطاق الوحدات المحلية القروية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام ، و المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ازالة الاشغالات والتعديات إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية السيولة المرورية حملة إشغالات مكبرة شرطة المرافق

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