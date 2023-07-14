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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تذليل العقبات وتقديم الدعم لإنجاح سوق السيارات الجديد

سوق السيارات في المنوفية
سوق السيارات في المنوفية

تابع اليوم الجمعة ، اللواء إبراهيم أبو ليمون انتظام العمل بسوق السيارات النموذجي الجديد والمقام بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم ، وذلك في إطار مواجهة الأسواق العشوائية وتوفير أماكن حضارية لائقة. 

وأكد المحافظ علي تذليل كافة العقبات وتقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتشغيل السوق لضمان إنجاحه وانتظام العمل به كونه مشروع متميز وفريد من نوعه علي أرض المحافظة لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمنوفية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة .


ويشهد سوق السيارات حالة متميزة من حركة البيع والشراء وإقبالاً كثيفاً من قبل الزائرين على مدار اليوم ويتمكن من خلاله البائع والمشتري الحصول على كافة الخدمات والمزايا بمكان واحد لتسهيل إجراءات البيع والشراء.

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وتم تنظيم سوق السيارات يوم الجمعة من كل أسبوع بصفة دورية ويتميز بتوافر كافة الخدمات اللوجيستية من الحماية المدنية والشهر العقاري والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية وخدمة رواده .

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