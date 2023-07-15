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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى رأس السنة الهجرية؟.. الإفتاء تحددها بعد 50 ساعة وإجازتها خلال 4 أيام

متى رأس السنة الهجرية
متى رأس السنة الهجرية الجديدة

يجمع شهر ذي الحجة الهجري رحاله ويستعد لوداعنا ليضعنا على عتبة عام هجري جديد، لذا يبحث الكثيرون الآن عن متى رأس السنة الهجرية 1445؟، وهو ما تحدده دار الإفتاء المصرية بعد غد الإثنين الموافق التاسع والعشرين من ذي الحجة من خلال استطلاع هلال شهر المحرم ، ومن ثم تعلن متى رأس السنة الهجرية 1445، والتي ينتظرها الجميع في شغف لأنها قد تحمل معها حالاً جديدًا وقدرًا أجمل وقد تأتينا بأحلامنا الضائعة جميعًا، وقد تكون بداية جديدة، فضلاً عن أنها يوم إجازة رسمية من العمل، وهناك أسباب أخرى كثيرة تجعلنا نبحث عن متى رأس السنة الهجرية ؟.

متى رأس السنة الهجرية 

تحدد دار الإفتاء المصرية متى رأس السنة الهجرية 1445، من خلال استطلاع هلال شهر المحرم وهو أول شهور العام الهجري الجديد 1445، وذلك بعد غروب شمس بعد غد  الإثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1444هـ، و17 يوليو 2023 م، للتحقق مما إذا كان شهر ذي الحجة الهجري 29 يومًا، وحينها يكون الاثنين 17 يوليو 2023 هو آخر أيام العام الهجري 1444، ويوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 هو أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الجديدة، أما إذا لم تثبت رؤية الهلال فيكون الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة الهجري  1444ه، ويكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 هو غرة شهر المحرم أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445هـ.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، هي المنوط بها تحديد متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1445، وبداية الشهور الهجرية كافة من خلال استطلاعها هلال الشهر الهجري، عن طريق لجانها الشرعية المنتشرة بجيع  أنحاء الجمهورية.

موعد رأس السنة الهجرية 

ورد وقد حددت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد رأس السنة الهجرية وغرة شهر المحرم، وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445 بأنها يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، حيث إن يوم الثلاثاء 30 ذي الحجة و الموافق 18 يوليو 2023 هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444، ومن ثم يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 هو موعد رأس السنة الهجرية 1445.

ومن المقرر أن يكون عدد أيام شهر المحرم 29 يومًا، وطبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر المحرم سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة و33 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم 29 ذي الحجة 1444هـ الموافق 17 يوليو 2023 «يوم الرؤية».

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويلاحظ كذلك وجود فترة زمنية لمكوث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم «يوم الرؤية» في بعض الدول العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكوث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

ووفقا لذلك، يكون يوم 18 يوليو الحالي هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444هـ.

متى إجازة رأس السنة الهجرية 

تأتي إجازة رأس السنة الهجرية 2023 ضمن الإجازات الرسمية المتبقية بعام 2023 ، ورغم أنه من المقرر بحسب البحوث الفليكة  أن يوم الأربعاء 1 محرم 1445هـ، الموافق 19 يوليو 2023 هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة، إلا أن  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن رسميًا موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023، ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية 2023، يومًا لتكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، على أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية 2023 مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، فمن المتوقع أن يحل الأول من محرم يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.


 

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