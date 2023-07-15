مخدرات عبر الواتس.. بيان عاجل للداخلية البحرينية

أكدت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية البحرينية أن التحريات، دلت على أن هناك حسابات مشبوهة عبر تطبيق الواتس اب ، يتم استخدامها من قبل أشخاص خارج البحرين للترويج وبيع المخدرات ، موضحة أن الإجراءات قائمة ومستمرة لرصدها وتتبع مصدرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في بيان للداخلية البحرينية؛ تعقيبا على ما تم نشره على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية، ومفاده تواصل أشخاص مجهولين مع مواطنين ومقيمين عبر تطبيق (واتساب) لترويج المواد المخدرة.

وبحسب البيان البحريني؛ فتقوم إدارة مكافحة المخدرات بجهود كبيرة لمكافحة آفة المخدرات والقبض على مروجيها والعصابات التي تمتهن الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ‏وتستهدف أفراد المجتمع بصورة عشوائية.

ونبهت الي انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تم ضبطهم داخل مملكة البحرين وإحالتهم للنيابة العامة، وملاحقة الأطراف المقيمة، خارج المملكة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون ذات العلاقة.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه في إطار الجهود التوعوية، تقوم شعبة الإعلام الجنائي بالإدارة بجهود كبيرة في توعية أفراد المجتمع عن أضرار المخدرات وشرح طرق الترويج الحديثة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ففي المدارس والنوادي وجميع المؤسسات، فاق عدد المحاضرات 410 محاضرة توعوية، وبلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 25 ألفا، بالإضافة إلى 12 معرضا متنقلا، وتنظيم 16 حملة توعوية ميدانية خلال عام 2022 حتى منتصف 2023.

كما اهابت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بجميع المواطنين والمقيمين عدم التجاوب مطلقا مع تلك الحسابات المشبوهة أو عبر أي وسيلة أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي وحظرها مع ضرورة الإسراع بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات على الخط الساخن 996 حماية لهم ولمجتمعهم من خطر تلك الآفة.