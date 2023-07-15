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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

18 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية خلال أسبوع

صدى البلد

واصلت أسواق المال المحلية صعودها خلال الأسبوع الراهن لتحقق مكاسب وصلت إلى نحو 18 مليار درهم، موزعة بنحو 12.4 مليار في سوق أبوظبي و5.4 مليار درهم في سوق دبي.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي فوق مستوى 9671.89 نقطة نهاية جلسة الأسبوع، فيما واصل سوق دبي المالي الارتفاع فوق مستوى 4000 نقطة.
وتفصيلاً أنهى سوق أبوظبي المالي جلسة اليوم مرتفعا بـ 0.46% بعد تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 966.36 مليون درهم.. و ارتفعت أسهم 38 شركة من أصل 66 شركة تم تداول أسهمها خلال جلسة اليوم.
و خلال الجلسة تصدر العالمية القابضة التداولات بقيمة 208 ملايين درهم، تبعه ألفاظبي بنحو 109.8 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات المؤسسات خلال الجلسة 763.1 مليون درهم فيما بلغت مبيعاتها 706 ملايين درهم لتكون حصيلة استثماراتها خلال الجلسة 57.1 مليون درهم كمحصلة شراء.
وأنهى سوق دبي المالي جلسة اليوم مرتفعاً 0.12% ليستمر في رحلة الصعود فوق مستوى 4000 نقطة وليغلق عند 4009.83 نقطة بنهاية التداولات، بعد بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 323.26 مليون درهم.
و كسب مؤشر السوق خلال تداولات الأسبوع نحو 47.4 نقطة، وذلك مقارنة بمستواه عند 3962.4 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.
وتصدر إعمار العقارية التداولات بقيمة 50.23 مليون درهم، تبعه "جي أف أتش" المالية بـ37 مليون درهم ومن ثم الاتحاد العقارية بـ35 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 83.7 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 68.3 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 42.5 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 55.1 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 13.6 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 13.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين نحو 139.88 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.272% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 137.2 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.443% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 2.6 مليون درهم كمحصلة شراء.

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