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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

خطوات بسيطة تساعدك
خطوات بسيطة تساعدك على تفتيح بشرنك

تسعى أغلب النساء إلى تفتيح بشرتهم، وهي الشيء الأكثر الذي تبحث عنه الكثير من النساء، لكن وبسبب كثرة المنتجات تحتار النساء فيما يمكن أن يناسب البشرة ويعطيها التأثير الأسرع.

 

خطوات بسيطة تساعدك على تفتيح بشرنك

 

لذا إن كنتِ ترغبين في تفتيح بشرتك بشكل سريع، بالأخص مع التعرض لأشعة الشمس في فصل الصيف، إليك هذه الطريقة الأفضل على الإطلاق، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي .

 

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وتكمن الخطوة الأولى هي بتنظيف بشرتك، وتقشيرها وسوف تلاحظين التفتيح المبهر.

 

نمزج نصف كوب من خل التفاح مع 2 لتر من الماء الدافئ، ويضاف إلى السائل ملعقتين من بيكربونات الصوديوم، بالإضافة إلى ثلاث ملاعق من شامبو الشعر الخاص بك، وملعقتين من السكر أو الملح.

 

خطوات بسيطة تساعدك على تفتيح بشرنك

 

أما لتقشير بشرة وجهك، فما عليك سوى مزج ثلاث ملاعق من بيكربونات الصوديوم مع عصير ليمونة كبيرة، وضعيها على بشرتك، وافركيها ثم اغسليها بماء فاتر.

 

أخيراً لتفتيح البشرة بعد تنظيفها وتقشيرها، نضعي ملعقة من جل الصبار الطازج مع عصير ليمونة وضعيه قناع على بشرتك لمدة 10 دقائق على الأقل.

 

ويمكن للقيام بالخطوات السابقة أن تضمن في أن تعطيكِ بشرة نظيفة، وبيضاء وخالية من العيوب بمواد طبيعية من منزلك.

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