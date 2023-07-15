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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان محطة اليسر لتحلية مياه البحر بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، محطة اليسر لتحلية مياه البحر بمدنية الغردقة التي تعد الأكبر على مستوي مصر والشرق الأوسط، حيث تصل طاقتها الإنتاجية إلى ٨٠ الف م٤/ يوم لتغطي احتياجات المحافظة من مياه الشرب وتستوعب التزايد المستمر لاستخدام المواطنين من المياه في كافة ارجاء المحافظة وذلك في بداية جزلة وزير الاسكان بعدد من مشروعات الوزارة بالغردقة.

 

وقام المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، بتفقد عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، يرافقه خلال الزيارة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ووصل وزير الإسكان، إلى الغردقة، صباح اليوم السبت، وبدأ جولته بتفقد محطة اليسر لتحلية المياه، ورافقه خلال الزيارة بالمحطة المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، ثم يتفقد شاطئ وكورنيش منتجع العائلات 3 «ميريت قديما» بعد عملية تطويره.

ويعقد الوزير اجتماعا بديوان عام المحافظة في العاشرة والنصف، ثم يتفقد بعد ذلك محطة المعالجة الثلاثية غرب مدينة الغردقة، ثم المجزر الآلى الجديد بمدينة الغردقة.

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