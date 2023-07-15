صحفي بالأهرام: مقتل 670 جندياً أوكرانياً دليل على وجود جبهة روسية قوية

كشف الكاتب الصحفي محمد حمادة نائب رئيس تحرير الأهرام، أن ٦٠٠ شخص أوكراني لاقوا حتفهم وهذا دليل على أن القوات الروسية في حالة يقظة و استنفار دائم على الرغم من أحداث فاجنر والتي عاونت عليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أنها سوف تحدث تغير في المشهد العسكري داخل أوكرانيا.



وتابع محمد حمادة خلال لقائه مع الإعلامية"رشا مجدي" ببرنامج “صباح البلد ”المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن "فاجنر" تسلم سلاحها سواء كانت منصات صواريخ أو دبابات، وأكثر من ٢٥٠٠ طن من الأسلحة والذخائر تم أستردادها من القوات الروسية وهذا يدل على وجود جبهة داخلية قوية.

الأزمة الأوكرانية الروسية وحلف الناتو

وأضاف، نائب رئيس تحرير الأهرام، أن كل المحاولات لتكبيد روسيا بالخسائر بنيت بالفشل، لافتا إلى أن أجتماع الناتو الأخير كان هناك بعض القرارات المهمة في التعاطف مع الأزمة الأوكرانية الروسية منها قبول " فلندا" في الانضمام لحلف الناتو وموافقة تركيا على أنضمام السويد للناتو.