أحمد رضوان يستعد للموسم الجديد لبرنامجه Spot على قناة الشمس

بدأ الإعلامي أحمد رضوان، في التجهيز للموسم الجديد لبرنامجه Spot المذاع على قناة الشمس الفضائية، الذي كان يعرض على الهواء مباشرة يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعه ١١ صباحاً.

وصرح أحمد رضوان، بأنه يستعد مع فريق العمل على قدم وساق، من أجل التجهيز للموسم الجديد والظهور بشكل مختلف عن الأعوام الماضية، واختيار المادة الإعلامية التي تفيد مشاهدين الوطن العربي بشكل عام و الشباب بشكل خاص.

ونوه عن طبيعة الموسم الجديد من برنامجه و هي لا تختلف كثيراً عن باقي الأعوام السابقة لأن طبيعة هذا البرنامج هي مهمة و مفيدة لكل مواطن في الوطن العربي.

وتابع: لأن البرنامج يحاول تسليط الضوء على كل الموضوعات التي تشغل بال المواطن و بالأخص الشباب و يحاول العمل علي تعديل السلوكيات الخاطئة التي تتصدر المشهد الأن من الشباب علي كل مواقع التواصل الإجتماعي بسبب لعنة "الترندات".

وأكد أحمد رضوان في نهاية حديثه علي ان الإعلام يجب ان يكون له دور مهم و قوي و مؤثر في حياة الشباب و بالتحديد في هذه الفتره لعدم انسياقهم وراء سلبيات السوشيال ميديا لذلك يحرص ان برنامجه يحتوي علي رسالة إعلامية هادفة لأنه يدخل كل بيت مصري.