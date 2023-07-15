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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والبترولية المدعمة

حملات تموينية
حملات تموينية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، بتكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال العامة ، وضبط الأسعار والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية لحماية المواطنين من التلاعب والغش التجاري .

وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية من ضبط 43 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بمركزي أشمون والباجور ، بقصد بيعها بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق ، بالإضافة إلى ضبط 10 طن نخالة بدون مستندات ومجهولة المصدر بناحية سملاي و 1000 لتر بنزين 80 و 1000 لتر سولار  بناحية شنشور بأشمون ، وذلك دون إتباع إجراءات السلامة المهنية والحريق وبهدف بيعها بالسوق السوداء والتربح.

كما تم ضبط 5 طن أسمنت مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بالشهداء بقصد البيع بأزيد من الأسعار المتداولة بالأسواق ، وتم تحرير محاضر جنح بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.

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 جاء ذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية علي مدار يومين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة ، أن الحملات أسفرت عن تحرير  398 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوع ما بين 181 محضر مخالفات مخابز و 217 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد على مواصلة اللجان التفتيشية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين .

من جانبه ، شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التموين والتجارة الداخلية الحملات التفتيشية المحلات التجارية ضبط المخالفين ضبط الأسعار

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