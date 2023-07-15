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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. وست هام يعلن رحيل رايس عن الفريق

ديكلان رايس
ديكلان رايس

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، رحيل ديكلان رايس لاعب خط وسط الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رسميا.. وست هام يعلن رحيل رايس عن الفريق

وقال وست هام في بيانه عبر موقعه الإلكتروني: "وست هام يؤكد أنه توصل لاتفاق مع رايس على مغادرة النادي، في صفقة تاريخية"، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة، أو النادي الجديد الذي سينتقل إليه نجمه ديكلان رايس.

وتشير التقارير الإنجليزية مؤخرا، إلى أن ديكلان رايس، سينضم إلى صفوف آرسنال، بداية من الموسم الجديد.

وكان رايس قد شارك مع وست هام يونايتد في 245 مباراة، وتوج معه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، في الموسم الماضي 2022-2023.

وست هام وست هام يونايتد الإنجليزي نادي وست هام رايس ديكلان رايس أرسنال

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